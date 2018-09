Zweiter Sieg für Schwedter A-Jahrgang

Hannes Hanf

Schwedt Am 4. Spieltag der Brandenburgliga konnten die A-Junioren des FC Schwedt, die ihr drittes Match bestritten, einen 3:1-Erfolg gegen den SSV Einheit Perleberg einfahren. Nach 90 Minuten war der Sieg durchaus verdient. Dennoch hätte die mangelnde Chancenverwertung fast den Sieg gekostet.

Im ersten Abschnitt schlossen die Schwedter A-Junioren an die Leistung gegen BSC Preußen an und erspielten sich zahlreiche Möglichkeiten. In der zehnten Minute startete die FC-Offensive. Eine Flanke von Alex Lis aus halbrechter Position nutzte Felix Seidel nicht konsequent. Gleich danach kam der Ball zu Nico Hanse, der sich auf das Gästetor im Scheibenschießen versuchte, ehe Christian Staatz zu guter Letzt aus gut acht Metern links am Kreuzeck vorbei zog. In der 16. Minute kam ein weiter Ball von FCS-Torwart Jan Marks zu Hanse, der per Kopf verlängerte. Lukas Drews nahm das Leder elegant mit und schob zum 1:0 ein. Zwei Minuten später scheiterte Staatz nach einer sehenswerten Kombination über Markus Heise, Nico Hanse und Lukas Drews. Nach 24 Minuten kam Perleberg durch einen Freistoß aus gut 30 Metern das erste Mal vor das Schwedter Tor. Marks hatte keine Mühe. Nach einer guten halben Stunde besaß Drews nach guter Vorarbeit von Heise die große Chance, auf 2:0 zu erhöhen, scheiterte aber am eigenen Unvermögen. Den anschließenden Konter konnte der FCS-Keeper noch zur Ecke klären. Beim folgenden Eckball standen die Oderstädter schlecht. Nach der Kopfballabwehr schauten alle zu, wie Len Koch frei stehend aus zehn Metern über Marks hinweg zum 1:1 einköpfte. Bis zur Pause gab es keine Highlights mehr.

Nach dem Seitenwechsel wollten die Mannen des FC Schwedt schnell wieder Druck aufbauen, taten sich gegen immer tiefer stehende Gäste schwer. Allerdings sollte dem FCS zugute kommen, dass er bis zum Schluss die Ruhe bewahrte und immer wieder versuchte, Chancen herauszuspielen. Nach einer Stunde brachte Bjarne Zenk aus der Abwehr heraus einen Ball zu Hanse, der zu Christian Staatz in die Spitze spielte, dieser aber erneut vergab. Nur einige Augenblicke später war es wieder Staatz, der die größte Möglichkeit zur Führung besaß, aber auch diese vergab. In diesem Spiel wollte er wohl lieber als Vorlagengeber glänzen. Fünf Minuten vor Schluss bediente er per Lupfer über einen Perleberger Hanse, der per Kopf das wichtige 2:1 markierte. Kurz vor dem Ende der Partie spielte erneut Zenk einen guten Ball in die Spitze, wo der eingewechselte Rafal Blaz Hanse in Szene setzte. Dieser lies Jarno Hesse im Tor aussteigen und schob an zwei Verteidigern zum 3:1-Endstand ein.

Zwei Siege in drei Spielen stehen jetzt auf dem Konto der Jungen des FC Schwedt. Am Sonntag kommt es zum schweren Auswärtsspiel beim ungeschlagenen Tabellenführer Oranienburger FC Eintracht. Anstoß ist bereits um 10 Uhr. Danach wird sich zeigen, wo sich die Schwedter (momentan Platz 7) genau einzuordnen haben.