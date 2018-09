Große Erfolge für Talente aus Seelow

Dietmar Ehrlich

Hohen Neuendorf Nach dem Punktspielauftakt in den Tischtennis-Nachwuchsspielklassen des Landkreises stand mit den Verbandsranglistenturnieren der erste Höhepunkt der Spielsaison 2018/19 für den Brandenburger Nachwuchs an. In Hohen Neuendorf trafen sich die zehn besten Nachwuchsspieler in vier Altersklassen, um im Modus jeder gegen jeden die Plätze eins bis zehn auszuspielen.

Für die Seelower Amadeus Hanisch, Ben Hartmann und Naya Busse bedeutete das, neun Spiele auf sehr hohem Niveau und gegen die besten Nachwuchsspieler des Landes zu absolvieren. Schon die Qualifikation für die Victoria-Talente über die Kreisrangliste und Bereichsrangliste war ein Riesenerfolg. Die Drei haben mit großartigen Spielen alle Erwartungen erneut erfüllt und sogar übertroffen. Besonders der erst zehnjährige Amadeus Hanisch hat mit seinem zweiten Platz im Turnier der C-Schüler nachhaltigen Eindruck bei Trainern, Betreuern und Zuschauern hinterlassen. Erst im letzten Spiel musste er sich dem späteren Gesamtsieger Jola Fademi vom Stahnsdorfer SV knapp mit 2:3 geschlagen geben. Er blieb in allen vorausgegangenen Spielen ohne Niederlage und Satzverlust. Einen Tag später konnte er dann auch eine Altersklasse höher (B-Schüler) mit drei Siegen und einem siebten Platz überzeugen. Auch der sechste Rang von Ben Hartmann bei den C-Schülern, er gewann vier Spiele, gilt als absolut beachtenswert. Naya Busse konnte mit ihren Ergebnissen, sowohl bei den B-Schülern (7. Platz), als auch bei den A-Schülerinnen mit dem 8. Platz, einmal mehr auch auf Landesebene überzeugen.