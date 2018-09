Dauerbaustelle feiert bald Einjähriges

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Im Stadtteil Finow ist schon von „unserem ganz persönlichen BER“ die Rede: In Berlin verzögert sich die Eröffnung des Großflughafens, in Eberswalde bekommt der Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserentsorgung (ZWA) den Abwasserkanal in der Altenhofer Straße nicht fertiggestellt. Doch diesen Vergleich lässt Volker Pagel, Technischer Leiter beim ZWA, nicht gelten, der auf MOZ-Anfrage die Gründe für die Terminschwierigkeiten in Finow erklärt.

Bereits im November vorigen Jahres war die Baustelle eingerichtet worden. Jetzt heißt es, die Arbeiten würden Ende Oktober abgeschlossen sein. Damit hätte der ZWA ein ganzes Jahr dafür gebraucht, 290 Meter Druck- und 300 Meter Gefälleleitung zu verlegen. „Wir haben an der Altenhofer Straße vor allem drei Probleme: die Art der Baustelleneinrichtung, ein in diesem Umfang nicht vorhersehbares Leitungswirrwarr und den Boden selbst“, sagt Volker Pagel. Die vom ZWA beauftragte Firma müsse damit klarkommen, dass die beantragte Vollsperrung durch die zuständige Verkehrsbehörde, die Stadt Eberswalde, nicht genehmigt worden sei. Dies sei nicht der Versuch, den Schwarzen Peter von sich zu schieben. Im Antragsverfahren hätten mehrere Beteiligte Bedenken dagegen geäußert, die Baustelle komplett vom Verkehr zu befreien. Die halbseitige Sperrung aber zwinge die Autofahrer dazu, den Bereich im Slalom zu umkurven. Vor allem jedoch stünden die Bauarbeiter vor der kaum lösbaren Aufgabe, sich auf engstem Raum zu betätigen.

Im Erdreich seien überdies viele Kabel gefunden worden, die nicht auf Anhieb irgendwelchen Medienträgern zugeordnet werden konnten. „Niemand wollte und will allerdings die Verantwortung dafür übernehmen, die unbekannten Leitungen einfach zu kappen“, berichtet Volker Pagel. Folglich kämen die Arbeiten immer wieder aufs Neue tageweise zum Erliegen, wenn nach dem Eigentümer und nach der aktuellen Bedeutung von frisch entdeckten Kabeln gefahndet werde.

Die monatelange Trockenheit habe zudem dazu geführt, dass der Boden extrem hart geworden sei. „Deswegen geht es manchmal sogar nur zentimeterweise vorwärts“, sagt der Technische Leiter des ZWA.

Die Druckleitung habe problemlos verlegt werden können. Auch das Anschließen der neun Grundstücke in diesem Bereich sei unkompliziert gewesen. Von den 300 Metern Freigefälle seien indes erst 130 Meter verlegt und von den elf Grundstücken in diesem Bereich erst drei angeschlossen worden.

Der ZWA hatte an der Altenhofer Straße für Planung und Bau mit etwa 200 000 Euro kalkuliert. Ob die Maßnahme teurer wird, ist noch ungewiss.