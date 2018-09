Frankfurt prüft Ausweisung von sieben Intensivstraftätern

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Ausländerbehörde der Stadt entscheidet in den nächsten Wochen über die Ausweisung von sieben Flüchtlingen aus Deutschland. Das hat eine Vorprüfung des Amtes für Ordnung und Sicherheit ergeben, die in enger Abstimmung mit der Polizei, der Staatsanwaltschaft und dem Innenministerium erfolgte.

Wie die MOZ vorab erfuhr soll es sich bei den Personen um Flüchtlinge aus Syrien, Palästina und Pakistan handeln, darunter auch die beiden zuerst festgenommenen Hauptverdächtigen des Angriffs auf Gäste des Frosch-Clubs. Beide sitzen in Untersuchungshaft. Die Behörde muss nun anhand der Aktenlage abwägen, ob das Ausweisungsinteresse der Kommune – insbesondere mit Blick auf die öffentliche Sicherheit – höher wiegt als das individuelle Bleiberecht.

Oberbürgermeister René Wilke (Die Linke) hatte nach dem brutalen Überfall vor gut vier Wochen angekündigt, die Möglichkeit einer Ausweisung gewalttätiger Asylbewerber zu prüfen, und damit bundesweit für Aufmerksamkeit gesorgt. „Ich warte nicht bis zum ersten Toten“, so Wilke damals. Kritik für die auch von ihm so bezeichnete „Kehrtwende“ gab es anschließend unter anderem von seiner eigenen Partei aber auch von den Grünen.

Ein Ausweisungsverfahren von Intensivstraftätern setzt hohe rechtliche Hürden. Grundlage ist Paragraf 53 des Aufenthaltsgesetzes. Nachgewiesen werden muss, ob von einer bestimmten Person eine Gefahr für die Öffentlichkeit ausgeht. Vorab geprüft wurden nun zirka 20 seit längerem auffällige Personen; und zwar vor allem aus dem Umfeld einer Gruppe von Syrern, die seit Ende 2017 für eine Vielzahl von Gewalt- und weiterer Straftaten verantwortlich sein sollen. Übrig blieben sieben Personen, die in der Stadt „de facto nicht mehr erwünscht seien“, weil von ihnen eine Gefahr für andere ausgehe, wie es am Donnerstag von Seiten der Stadtverwaltung hieß.

Eine abschließende Entscheidung steht noch aus, was sich noch einige Wochen hinziehen könnte. Denn die Ausweisungsbescheide sollen juristisch so fundiert und so wenig angreifbar wie möglich sein. Gegen die Bescheide können die Betroffenen Widerspruch einlegen, danach müsste ein Verwaltungsgericht entscheiden. Hinzu kommt, dass Flüchtlinge nur in als sicher geltende Herkunftsländer ausgewiesen werden können. Zurzeit also nicht nach Syrien.

Die Stadt will im Laufe des Nachmittags in einer Presseerklärung über weitere Einzelheiten zum Stand des Verfahrens informieren.