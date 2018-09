Flotter Möchtegern-Gladiator

MOZ

Kleine Crossover sind in der Beliebtheitsskala der neue Stern am Verkaufshimmel, werden doch dem noch jungen B-Segment für die nächsten Jahre prächtige Absatzzahlen prognostiziert. Die Hersteller schieben hierfür weiterhin ein Spaßauto nach dem anderen auf die Straße. Wenn auch erst kurz auf dem Markt, gehört der Seat Arona schon zu den beliebtesten der Mini-SUV-Promenadenmischung. Der Märkische Markt hat den Möchtegern-Gladiator mit flottem 150-PS-TSI getestet.

An der 4,14 m langen und 1,55 m hohen sportlich wirkenden Karosse gefällt neben dem Grill samt flott geformten Frontleuchten insgesamt die Kombination von scharfen horizontalen Charakterlinien und sanft geformten Flächen. Entsprechend ist dem Arona-Fahrer schon vom optischen Auftritt her beim Ampelstopp ein wohlwollender Blick sicher. Selbst innen, wo sich Praktikabilität und ein wenig Eleganz die Hand reichen, wirkt alles passabel und unkonventionell. Vorn schauen wir auf eine niedrig platzierte und keineswegs mit Schaltern überfrachtete Cockpit-Architektur. Das wirkt angenehm luftig, doch der 8-Zoll-Infotainment-Bildschirm ist leider etwas tief geraten.

Wir registrieren gleichwohl ein handfestes Dreispeichen-Lederlenkrad und mit guten Polsterstoffen bespannte Sitze, die viel Seitenhalt bieten. Darauf sitzt man vorn nahezu perfekt. Im Fond geht es für die Schultern der Mitfahrer und über ihren Köpfen nicht wie man denken könnte eng zu. Zumal schon der Einstieg durch im Vergleich zur Konkurrenz weit öffnende Türen erleichtert wird.

Selbst der Kofferraum bietet ein lobenswert alltagstaugliches Format. Die Heckklappe öffnet weit (1,89 m), die Ladekante ist mit 70,5 cm nicht zu hoch. Dahinter im Kofferraum ist ausreichend Platz für Sack und Pack, schluckt er doch mit 400 l mehr als ein VW Golf oder Opel Astra. Der Zollstock zeigt in der Ladebreite 1,01 m, in der Höhe 0,73 m und in der maximalen Ladelänge 1,05 m. Letztere ist logischerweise deutlich länger bei umgeklappter Rückbank, dann stehen insgesamt 1.280 l zur Verfügung. Auch die Zuladung ist bei unserem Modell mit 595 Kilo exzellent.

Als Antrieb haben wir den 1.5er Vierzylinder-Turbobenziner mit 150 PS und Zylinderabschaltung an Bord. Mit dem Wissen um den Stammbaum lässt sich die Herkunft schon erahnen. Klar stammt das Aggregat von VW, einschließlich des hier verbauten 6-Gang-Schaltgetriebes. Der Motor kommt bei unseren Testfahrten stets außerordentlich flott aus den Startblöcken (0 auf 100 in 8,0 Sekunden!). Zieht der Spanier doch energisch und gleichzeitig stets homogen hoch (250 Nm). Seine präzise Lenkung spricht schneidig an, Kurven durchwuselt er quietsch fidel und flink. Sein Wendekreis ist mit 10,5 m ähnlich moderat wie bei der Konkurrenz.

Klar, von Offroader-Tugenden ist er so weit entfernt wie eine brandenburgische Wandertruppe vom Mount Everest. Kommt doch der schnittig gezeichnete Arona (Radstand 2,57 m) bei allen Modellen gänzlich ohne Allradantrieb daher. Leicht matschiges Wald- und Wiesen-Terrain kann er mit seinen 19 cm Bodenfreiheit dennoch befahren. Beim Verbrauch ist er nicht unbedingt ein Knauser, genehmigt er sich doch bei uns im Schnitt so um die 7,2 l (Laut Datenblatt sollen es nur 5,1 l sein).

Und wenn wir schon bei kleinen Nörgeleien sind: Der Tank des Arona fasst nur 40 l. Zum Vergleich: Renault Captur und Kia Stonic bieten 45 l, der Audi Q2 sogar 50 l. Was den Fahrkomfort angeht, so zeigt sich der Crossover-Spaßkasten trotz sportlich-straff ausgelegter Federung bei keiner Gelegenheit bockig. Serie sind bei dem 150-PS-Modell mit FR-Ausstattung u. a. bereits Sportoptik und Sportsitze, Klimaautomatik, Müdigkeitswarner, Berganfahrhilfe, City-Notbremsassistent, Fensterheber, CD-Audio-Anlage mit USB, Nebelscheinwerfer, Parksensoren hinten, Tempomat, Regensensor, 17-Zoll-Alufelgen, Bordcomputer, Lederlenkrad und Lichtsensor.

Rainer Bekeschus