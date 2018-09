Tablets und Bücher für die Zukunft

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Das Heft mit Eignungstests für die Ausbildung zum Elektroniker nimmt er gleich mit. „Ich möchte einen Beruf in diesem Bereich lernen“, sagt Zaki Qanbari. Der 18-jährige Afghane lebt seit drei Jahren in Fürstenwalde, besucht die 10. Klasse der Spree-Oberschule und macht sich Gedanken über die Zukunft. Die Bibliothek besucht er deshalb regelmäßig; im vergangenen Jahr, erzählt Mitarbeiterin Franziska Horváth, war er einer derjenigen, die am Berufsfindungsprojekt „Go life“ der Bibliothek teilgenommen haben.

Für Literatur, Filme oder CD-Roms zur Berufs- und Studienorientierung gibt es dort jetzt einen eigenen Bereich – ausgestattet auf Kosten der Stadt, ist er Teil einer Maßnahme zur Arbeitsmarktintegration Geflüchteter. Die Verwaltung erhält dazu Fördermittel aus dem Europäischen Sozialfonds, insgesamt 524 000 Euro für drei Jahre. Davon werden ab voraussichtlich Oktober zwei neue Fachkräfte eingestellt, die sich speziell um den Übergang von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt kümmern. 30 Prozent der Fördermittel, nämlich 120 000 Euro, erklärt Irina Retzlaff, zuständige Rathaus-Mitarbeiterin, seien für Sachausgaben vorgesehen. Von den ersten 30 000 Euro wurde die Bibliothek mit Medien, Laptops und Tablets bestückt.

Der neu geschaffene Bereich, erklärt Heike Beyse von der Wirtschaftsförderung der Stadtverwaltung, richte sich sowohl an Geflüchtete und Schüler als auch an deren Eltern, Lehrer und potentielle Ausbilder. Der 17-jährige Muneer Ahmad Naraiwan möchte Bauingenieur werden, weiß aber nicht, welche Schritte notwendig sind, um dieses Ziel zu erreichen. „Dafür wurde Literatur angeschafft, die in vielen verschiedenen Sprachen, auch in einfachem Deutsch, auf unterschiedliche Berufssparten vorbereitet“, so Beyse. Lehrer hätten die Möglichkeit, über den Bereich Berufsorientierung im Online-Katalog der Bibliothek Unterrichtsmaterialien vorzubestellen. Die ausgewählten Medien, erklärt Beyse, werden kostenlos in einer Box zum Mitnehmen zusammengestellt.

In der Bibliothek informieren Flyer nicht nur über das neue Angebot, kostenloses Info-Material zur Berufs- und Studienorientierung liegt dort auch aus. Und die Bibliotheken in Bad Saarow, Wendisch Rietz, Storkow, Briesen und Grünheide werden in kleinerem Umfang ebenfalls ausgestattet.