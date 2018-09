Baumann kritisiert Werder-Fans: «So etwas hilft uns nicht»

dpa-infocom

Bremen (dpa) Werder Bremens Sportchef Frank Baumann hat Kritik an den eigenen Fans geübt. Der Geschäftsführer des Fußball-Bundesligisten monierte die Atmosphäre beim 1:1 gegen den 1. FC Nürnberg, als die Zuschauer im Weserstadion trotz einer 1:0-Führung ihre Unzufriedenheit äußerten.

«Mich hat die Reaktion während des Spiels gestört. In der entscheidenden Phase fehlte die Unterstützung», sagte Baumann. «So etwas hilft uns nicht, es verunsichert die jungen Spieler.» Den Nürnbergern gelang in der Nachspielzeit der 1:1-Ausgleich.

Vor dem Duell am Samstag (15.30 Uhr) beim FC Augsburg plädierte der frühere Nationalspieler an die Fans: «Ich hoffe, sie schätzen die Situation realistisch ein und unterstützen uns gerade in schwierigen Phasen des Spiels.» Die mit internationalen Ambitionen in die Saison gestarteten Hanseaten stehen mit einem Sieg und zwei Unentschieden auf Platz acht der Tabelle.