Polizei stellt Ladendiebe

MOZ

Eisenhüttenstadt Zwei mutmaßliche Ladendiebe hat die Polizei Mittwochabend in der Karl-Marx-Straße gestellt. Wie die Behörde am Donnerstag berichtete, sollen der 39- und der 26-Jährige im Citycenter Schmuck und eine Sonnenbrille im Wert von 75 Euro gestohlen und dann den Laden verlassen haben. Die Mitarbeiter beschrieben der Polizei die Täter, so dass diese sie in der Karl-Marx-Straße stellen konnte. Der Ältere widersetzte sich der Festnahme, trotzdem wurden beide mit aufs Polizeirevier genommen. In ihrem Gepäck fanden sich die gestohlenen Gegenstände.