Damit auf dem Weg in den Beruf keiner verloren geht

Die Agentur Colorful bot einen Einblick in ihre Arbeit und zog das Interesse vieler Schüler auf sich, die ihre Arbeiten den Profis gleich einmal zeigen konnten. © Foto: age

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) „Junge, warum hast du nichts gelernt?“ – diese Frage stellen „Die Ärzte“ in einem ihrer bekanntesten Hits über einen Teenager, der keine Ahnung hat, wo ihn sein beruflicher Werdegang hinführen soll. Eine Situation, die sicherlich auch vielen Jugendlichen, die sich an der Schwelle zum Übergang von der Schule in den Beruf befinden, bekannt vorkommt – ebenso wie die vielen dazugehörigen, typischen Floskeln der besorgten Eltern, die für ihren Nachwuchs eigentlich nur das Beste möchten.

Zu Nutze gemacht haben sich die Zeilen der „Ärzte“ auch die zehnten Klassen der Nicolaischule für ihre Umsetzung eines Theaterstückes, bei dem die Suche nach dem passenden Beruf ebenfalls im Mittelpunkt stand und das am Montag im Rahmen des landesweiten „1. Brandenburger Tag der Jugendberufsagenturen“ am neuesten der brandenburgweit elf Jugendberufsagentur-Standorte in der Kirchhofstraße präsentiert wurde.

Seit nunmehr fünf Monaten ist die Jugendberufsagentur, die von der Agentur für Arbeit, dem Jobcenter, der Jugendhilfe der Stadt und den Schulen vor Ort gemeinsam gegründet wurde, als zentrale Anlaufstelle für junge Havelstädter hier ansässig, unterstützt in Kooperation mit weiteren Partnern vor Ort Jugendliche bei der beruflichen Planung, liefert Inspiration und hilft bei persönlichen Fragen und Nöten. Ein Angebot, das laut Jobcenter-Geschäftsführer Michael Gläser bisher gut angenommen wird, in den kommenden Monaten aber weiter wachsen und ausgebaut werden soll.

Zum „Tag der Jugendberufsagentur“ hatten er und sein Team sich deshalb vorab überlegt, die noch junge Einrichtung einmal von einer ganz anderen Seite zu präsentieren: anders als in Potsdam, wo die zentrale Tagung mit einem „Markt der Möglichkeiten“ und Reden von u.a. Detlef Scheele, Vorstandsvorsitzender der Bundesagentur für Arbeit, Bildungsministerin und Schirmherrin Britta Ernst und Bernd Becking, Vorsitzender der Geschäftsführung der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesgesandte für Arbeit, eher förmlich ausfiel, wurde das Programm in der Havelstadt künstlerisch gestaltet – wofür das halbstündige Theaterstück der Nicolaischüler den passenden Auftakt bot.

Im Anschluss daran konnten die Jugendlichen dann an einem unterhaltsamen Street-Art-Workshop teilnehmen, bei dem sich das Colorful-Team um Guido Raddatz präsentierte. Zudem boten Stände der Stadt Brandenburg und des Internationalen Bundes Gelegenheit, sich über Ausbildungs- und Bewerbungsmöglichkeiten zu informieren. Imposant auch der Auftritt der Bundeswehr, die mit einem Truppenfahrzeug im Brennabor-Hof aufschlug und für Jobchancen warb.

„Die Ausbildungsmöglichkeiten in der Havelstadt sind bunt. Genauso wie die Träume und Wünsche der Jugendlichen. Deshalb wollen wir unseren Tag der Jugendberufsagentur genauso farbenfroh gestalten und den jungen Menschen, ihren Eltern, Lehrern und Sozialarbeitern die Chance geben, an diesem Tag hinter die Kulissen zu blicken und zu sehen, was die Agentur für sie alles leisten kann“, unterstreicht Michael Glaser.

Weil auf dem Weg zum passenden Beruf aber auch die richtigen Bewerbungsunterlagen von Bedeutung sind, haben die Schüler am Aktionstag dann auch die Chance, professionelle Bewerbungsfotos von einem Fotografen machen zu lassen und ihre gesamten Unterlagen checken zu lassen – Mühe, die sich in den kommenden Monaten sicherlich auszahlen wird, denn viele Jugendliche gingen zumindest mit einer Jobvorstellung mehr nach Hause.