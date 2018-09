Beton- und Ziegelbruch werden verbaut

Gabriele Rataj

Rehfelde (MOZ) Der Ort wächst. Inzwischen hat sich die Bevölkerungszahl in den Jahren nach der Wende fast verdoppelt. Die flächenmäßig große Siedlungsgemeinde wird mit dem B-Plan „Nahversorgung und Wohnen im Zentrum Rehfelde“ deutlich verdichtet. Manchen macht das Baugeschehen aber auch zu schaffen.

Seit Tagen und Wochen staubt es im Ortszentrum. Seit Tagen und Wochen dröhnt es werktags nebenan. Seit Tagen und Wochen schieben Bagger alte und seit längerem leer stehende Lagerhallen zusammen, reißen die betonierten Flächen auf, wird Tonne um Tonne Material zerkleinert und beim Ablagern säuberlich nach Größe und Wiederverwertung quasi auf Halde geschoben. Anderes wird heraus sortiert, getrennt gelagert und entsprechend entsorgt.

„Denn wir wollen so viel wie möglich wieder an Ort und Stelle als Baumaterial verwenden“, sagt Stephan Skalda, Geschäftsführer der Skalda-Firmengruppe, die in Rehfelde das groß angelegte Projekt „Nahversorgung und Wohnen im Zentrum Rehfelde“ verantwortet, beim Vor-Ort-Besuch.

81 Wohnungen sollen später an dieser Stelle errichtet werden, untergebracht in zehn Mehrfamilienhäusern. Eine Kindertagesstätte soll auf dem Areal entstehen, die – dem Zuzug angemessen – weitere 60 Plätze bereitstellen wird. Und im ersten Schritt wird ein Rewe-Vollsortimenter gebaut.

Die vorbereitenden Arbeiten auf dem etwas drei Hektar großen fallen dabei nicht eben gering aus. Standen vormals dort doch mehrere Silotürme, vier Großhallen, weitere kleine Nebengebäude, ein Trafohaus und eine in den Beton eingelassene Großwaage. Sie waren abzureißen und zu beseitigen, bevor das Neue entsteht.

„48 000 Kubikmeter Raum gilt es insgesamt abzubauen“, hat Bauleiter Tom Eckhold auf Nachfrage die Ausmaße parat. „Dazu kommen noch 17 500 Kubikmeter befestigte Fläche.“ Das alles wird derzeit auf dem Gelände auf bestimmte Größen geschreddert. Und ob zerkleinerter Beton- oder Ziegelbruch – das vorab per Gutachten zur entsprechenden Wiederverwendung qualifizierte Material wartet bereits auf Wiederverwendung.

„Wir haben einen Riesen-Parkplatz von 4500 Quadratmetern Fläche für den Markt, in den gut und gern rund 3000 Kubikmeter Recyclingmaterial verbaut werden können“, überschlägt Stephan Skalda im Kopf. In die Bodenplatte kämen noch einmal etwa 2000 Kubikmeter, und eine ähnlich große Menge würde darüber hinaus in die Anlage der nötigen Straßen, Wege, Plätze gehen. Alles Material, das nicht noch zusätzlich für weitere Transporte auf den Straßen sorgt und sinnvolles Bauen zeigt. „Der Rest wird anderer Wiederverwertung zugeführt“, so Skalda im Gespräch.

All das geht nicht ohne Belastungen für die nächste Umgebung ab. Dass es dazu Beschwerden von einigen Anwohnern gibt, sieht Skalda gelassen. Natürlich werde immer wieder mit Wasser gesprengt, um die Staubbelästigung in Grenzen zu halten. Ständig zu sprengen, das kann sich bei einem solch trockenen Wetter über Monate indes kein Bauherr leisten.

Ohne Beeinträchtigungen gehe Bauen – zumal in solchen Größenordnungen – nun mal nicht ab, sieht es Bürgermeister Reiner Donath ähnlich. Er betont in dem Zusammenhang aber auch, dass es eine wirklich erbauliche Zusammenarbeit mit dem Investor und der Amtsverwaltung gibt.

Auf den jüngst geäußerten Bürgerwunsch nach einer Verkehrsinsel im Bereich zwischen Seniorenwohnanlage und künftigem Rewe-Markt eingehend, heißt es, darüber könne nachgedacht werden. Einen Namenswunsch für die neue Straße jedenfalls hat Skalda: Am Märkischen Tor.