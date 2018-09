Einheitsfest am Brandenburger Tor: „Nur mit Euch“

dpa

Berlin (dpa) Berlin erwartet zum Einheitsfest unter dem Motto „Nur mit Euch“ vom 1. bis 3. Oktober mehr als eine Million Besucher.

Die Deutschen sollten mit Stolz und Selbstbewusstsein feiern und auf das gemeinsam Gelungene seit dem Mauerfall schauen, sagte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Donnerstag bei der Vorstellung des Festprogramms zum Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober).

Müller, derzeit auch Bundesratspräsident, appellierte angesichts von Rechtspopulismus und -extremismus, sich jeden Tag für ein friedliches Zusammenleben zu engagieren. Mit dem Bürgerfest solle auch ein Zeichen für Zusammenhalt und Freiheit gesetzt werden, hieß es. Am Brandenburger Tor wurde schon 1990 die wieder hergestellte deutsche Einheit gefeiert.

Rund um das Berliner Wahrzeichen, den Reichstag und auf der Straße des 17. Juni können Besucher auf eine Reise durch Berlin und die Bundesländer gehen, die sich dort auch präsentieren, wie der Chef der Kulturprojekte GmbH, Moritz van Dülmen, ankündigte. Auch eine Geschichtsmeile, sportliche Angebote, eine Open-Air-Ausstellung mit Fotos aus der Zeit nach dem Mauerfall sowie Workshops sind geplant.

Am Boden wird auf dem Festareal ein etwa zweieinhalb Kilometer langes Band der Einheit zu sehen sein. Es besteht aus aufgeklebten Ortsschildern aller 11 040 deutschen Städte und Gemeinden - als Symbol der Einheit.

Das Maxim-Gorki-Theater zeigt die Uraufführung des Stücks „Grundgesetz“, wie Intendantin Shermin Langhoff ankündigte. Das Theater ist laut den Angaben einer von rund 200 Partnern, die das Fest mitgestalten. Im Berliner Haushalt seien 4,5 Millionen Euro für das Fest vorgesehen, sagte Vize-Senatssprecher Julian Mieth.

Die Feier zum Einheitstag findet jedes Jahr in dem Land statt, das gerade den Bundesratspräsidenten stellt. Müller wird dann am 28. Tag der Deutschen Einheit den Staffelstab an den Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein, Daniel Günther (CDU), übergeben.

Die Aufbauarbeiten für die Feier haben bereits begonnen. Am Brandenburger Tor wächst auf dem Platz des 18. März eine riesige Bühne in die Höhe. Dort ist auch das Abschlusskonzert am Abend des 3. Oktober geplant. Laut Ankündigung werden Künstler wie Nena, Samy Deluxe oder Namika auftreten. Krönender Abschluss soll ein Feuerwerk sein. Zudem setzt der französische Street-Art-Künstler JR das Wahrzeichen mit einer mehr als 25 Meter hohen Foto-Collage in Szene.

Besucher müssten sich auf Kontrollen an den Eingängen des umzäunten Festgeländes einstellen, hieß es. Größere Rucksäcke und Taschen sollten zu Hause bleiben. Nach früheren Angaben wurde in Abstimmung mit Polizei und Innenverwaltung ein Sicherheitskonzept erarbeitet. Dazu wurden aber keine Einzelheiten mitgeteilt.

Zum Tag der Deutschen Einheit will Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am 2. Oktober (11.00 Uhr) auch 29 Verdienstorden verleihen. Die 13 Frauen und 16 Männer zeichneten sich durch außerordentliche künstlerische Leistungen, ehrenamtliche Arbeit oder kulturpolitisches Engagement aus, wurde am Donnerstag mitgeteilt. Darunter sind laut Mitteilung der Theater-Regisseur Thomas Ostermeier, Schauspielerin Julia Jentsch, Musikerin Annette Humpe, Maler Neo Rauch und Galerist Ralf Becker.