Tilman Trebs

Hennigsdorf (MOZ) In der Küche einer Wohnung an der Hennigsdorfer Fontanestraße ist am Donnerstagnachmittag ein Brand ausgebrochen.

Nach Angaben von Polizei und Feuerwehr hatten Anwohner den Notruf gewählt, weil Rauch aus einem Fenster im Dachgeschoss des Wohnblocks stieg.

Der Brand wurde von Einsatzkräften der Feuerwehren aus Hennigsdorf und Velten gelöscht. Das Haus habe dafür nicht evakuiert werden müssen. Verletzt wurde niemand. Die Wohnung ist nach Auskunft von Polizeisprecherin Ariane Feierbach zunächst nicht bewohnbar. Die Brandursache war zunächst unklar.