Sommerfest mit Defizit abgeschlossen

Joachim Eggers

Woltersdorf Der Regen und die Fußball-Weltmeisterschaft haben den Zulauf zum diesjährigen Sommerfest – nach den Jahren an der Schleuse zum zweiten Mal wieder auf der Maiwiese – deutlich beeinträchtigt. Auch sind weniger Spenden hereingekommen als 2017. Da waren es noch 8200 Euro, dieses Jahr dagegen 6100 Euro. Das Budget lag gleichbleibend bei 14 000 Euro, sagte Ausrichter Ulrich Reich bei der Auswertung im jüngsten Sozialausschuss. Die Gemeinde gibt keinen Cent dazu.

Das gilt in Woltersdorf seit der Zeit des einstigen Bürgermeisters Wolfgang Höhne und wurde in der Amtsperiode seines Nachfolgers Rainer Vogel wiederholt kontrovers diskutiert und letztlich mehrheitlich bestätigt. Sozialamtsleiterin Jenny Loponen regte an, diese Festlegung zu überdenken. Stefan Bley von der CDU kommentierte, die Fußball-WM sei ja so überraschend nicht gekommen und fragte, ob man mit einem größeren Bildschirm nicht mehr Gäste hätte anlocken können. Das sei vorher diskutiert worden, antworteten Reich und Jenny Loponen. Das Gegenargument: Andere Gäste wären genau wegen einer Fußball-Übertragung womöglich ferngeblieben.

Reich will das Fest auch nächstes Jahr wieder übernehmen. Er wünscht sich einen stärkeren Stromanschluss. Damit könnte man zum Beispiel einen Autoscooter fahren lassen, was jetzt nicht gehe. Die schlechte Grundversorgung schrecke mögliche Betreiber ab. Andererseits will er das Angebot an Ständen nicht allzu stark ausdehnen, um die Qualität des Festes zu halten; noch mehr Verkaufsstände seien auch wirtschaftlich nicht sinnvoll. Eine Entscheidung über den Strom fiel nicht.