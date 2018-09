Wittkopf muss Linken-Fraktion verlassen

Christian Schönberg

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Die Kreistagsfraktion der Linken und ihr parteiloses Mitglied Siegfried Wittkopf gehen ab sofort getrennte Wege. Die Partei spricht von „beidseitigem Einvernehmen“. Wittkopf bestritt das am Mittwoch vehement.

Bei der Fraktionssitzung am Dienstagabend in Kyritz sei er von allen neun weiteren Anwesenden – darunter mit Paul Schmudlach nicht nur Fraktionsmitglieder – aufs Heftigste attackiert worden, sagt der Neuruppiner.

Hintergrund ist vor allem seine Weigerung, mit der Kooperationsvereinbarung mit der CDU mitzugehen und deren Parteimitglied Egmont Hamelow zum Landrat zu machen. „Aber ich bin auch mit vielen Dingen konfrontiert worden, die weit, weit zurückliegen“, sagte Wittkopf dem RA. „Das Schlimmste war der Vorwurf, ich hätte mich kaufen lassen“, sagte der 67-Jährige, der eigenem Bekunden zufolge eine sehr kurze Nacht hinter sich habe: „Das ging mir wirklich unter die Haut.“ Wittkopf stellte klar: „Ich habe gesagt: ‚Ich trete nicht selbst aus der Fraktion aus.’“ Darauf hin sei ihm gesagt worden, dass die Partei den Kreiswahlleiter informieren werde, dass er nicht mehr Fraktionsmitglied sei.

Der Vorsitzende der Linken-Fraktion, Freke Over, verteidigte die Formulierung des „beidseitigen Einvernehmens“ am Mittwoch: „Wir haben es so aufgefasst, dass auch Herr Wittkopf unter den jetzigen Voraussetzungen nicht weiter machen will.“ Dass die Fraktion zum zweiten Mal ein Mitglied verliert, findet Over „nicht gut“. Es sei aber besser, ein Ende zu finden, als „mit Qualen“ miteinander weiter machen zu wollen.

Die Linke ist die einzige Kreistagsgruppierung, die schon ein Mitglied verloren hatte. Bereits kurz nach der Kommunalwahl verließ Enno Rosenthal Partei und Fraktion im Unfrieden. Dass es die Linken wieder mit solch einer Trennung traf, überrasche ihn nicht, sagte Rosenthal: Die SED-Tradition, dass Linientreue über Sachargumenten stehe, sei in der Linken Ostprignitz-Ruppin „noch nicht überwunden“.

(Kommentar Seite 2, Seite 2)