Husky sucht Zuhause

Volkmar Ernst

Liebenwalde (MOZ) Wer einmal einen Husky hatte, der will keinen anderen Hund mehr halten. Olaf Dreßler muss es wissen, denn augenblicklich betreut er gleich sieben dieser Tiere auf dem Grundstück „Am grünen Weg“ in Liebenwalde.

Er ist Tierliebhaber, zweifelsohne. Doch sieben Huskys privat zu halten, das ist denn doch zu viel des Guten – auch für ihn. Das mit den sieben Tieren stimmt schon, doch werden die vom gemeinnützigen Tierschutzverein „Buddys-Tierhilfe“ betreut, dessen 1. Vorsitzender Dreßler ist.

Seit gut einem Jahr gibt es den Verein. Auslöser der Gründung war damals der Tod seines Hundes. Daraus erwuchs die Idee, sich um diese interessante und durchaus liebenswerte Rasse zu kümmern. Doch sich um einen Husky zu kümmern, ist gar nicht so einfach. Wenn der Halter mit den Tieren nicht zurecht kommt oder die Tiere nicht artgerecht gehalten werden können, dann landen sie bei der Buddy-Tierhilfe, die ihnen eine Unterkunft und medizinische Versorgung bietet – jedoch nur auf Zeit.

„Wir haben keine Zucht, wir sind ein Verein und vermitteln Tiere in ein neues Zuhause, sagt Dreßler. Wirklich dringend ist das nun geworden, da er zwei Tiere beherbergt, die bislang meist allein gehalten wurden. „Sie sind an das Zusammenleben mit den anderen Tieren nicht gewöhnt. Das erschwert unsere Arbeit zusätzlich“, erklärt Sabine Kalkmann, die zweite Vorsitzende des Vereins.

Konkret handelt es sich dabei um Tommy, einen acht Jahre alten, silbergrauen Sibirian Husky mit braunen Augen. Er lebte bislang in Partnerschaft mit einer Hündin, die jedoch schwer erkrankt ist. Der zweite Hund ist der zwei Jahre alte Foxi, der aus der ungarischen Tötungsstation Miskolc vermittelt wurde. So entging er seinem Schicksal. Auch er ist eine Sibirian Husky mit braunen Augen, gechipt, geimpft und mit einem EU-Pass. Er ist allerdings nicht kastriert. Auch ist er nicht an Katzen gewöhnt. Dafür mag er es, am Fahrrad ausgeführt zu werden und das Rad auch zu ziehen.

Die neuen Besitzer sollten viel Platz, möglichst einen Garten, und vor allem viel Zeit haben. Denn Huskys sind sehr aktive Tiere, die beschäftigt werden wollen. Auf lange Spaziergänge und häufige Spiele sollte sich ein neuer Husky-Besitzer unbedingt einstellen.

Wer sich für die Tiere interessiert oder Fragen hat, kann sich per E-Mail, team@buddys-Tierhilfe.de, oder telefonisch unter 033054 903725 an den Verein wenden.