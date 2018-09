Bahnhof Seefeld bekommt neues Gesicht

Kerstin Ewald

Seefeld (MOZ) Am Bahnhofsvorplatz in Seefeld entstehen 17 Park & Ride-Plätze. Dafür wird der alte Betonbelag weggerissen und der Platz gepflastert. Danach werden überdachte Fahrradstellplätze und einige Fahrradboxen aufgestellt. Bahnreisende gelangen derzeit nur auf Umwegen zum Zug.

Wer zur Zeit am Seefelder Bahnhof in den Zug steigen möchte, gelangt ausschließlich über die Krummenseer Chaussee zum Ziel. Von dieser Straße aus, die mit einer Brücke über die Gleistrasse führt, ist der Bahnsteig über eine Treppe beziehungsweise eine Rampe weiterhin zu erreichen. Die Züge der Niederbarnimer Eisenbahn fahren weiter zu den gewohnten Zeiten.

Am Bahnhofsvorplatz bricht die Firma Märkisch Grün aus Melchow seit Montag im Auftrag der Stadt den Beton auf, der von Lkws des Seefelder Baustoffhandel abgefahren wird. Neue Parkplätze für Pkws und Fahrräder sollen an Ort und Stelle entstehen, meldet die Stadt. Die Pflasterarbeiten, die statischen Berechnung für diverse Fundamente und das Aufstellen der bereits bestellten „Fahrradmöbel“ werden sich bis voraussichtlich Dezember hinziehen. Finanziert wird die Maßnahme mit Mitteln des Landes Brandenburg.

Da die Sperrung von der Hauptstraße aus nicht ausgeschildert ist, versuchten auch Mittwoch Morgen noch einzelne Bahnreisende, über die Bahnhofstraße auf den Bahnsteig zu gelangen. Sie konnten nur mit Mühe und in Ausnahmefällen mit Hilfe der Arbeiter eine Lücke in der Absperrung finden. Eigentlich ist der Zugang derzeit von dort aus verboten und nicht unbedingt zu empfehlen. Wer bereits auf dem Bahnhofsvorplatz steht, muss mit rund 15 Minuten Fußweg zur Treppe Krummenseer Brücke rechnen.

Bahnpendler, die mit dem Auto anfahren, könnten es wiederum schwer haben, Parkplätze in der Nähe des Bahnsteigzugangs zu finden. Zumindest die Parktaschen an der Kreuzung B158/Krummenseer Chaussee sind nur für Kurzparker geeignet.

Die Stadt sucht derzeit noch nach einer besseren Lösung für den Bahnhofszugang. „Da die Leute, von der Bahnhofsstraße kommend, gerade einen großen Umweg in Kauf nehmen müssen, versuchen wir in Absprache mit den Anwohnern und der Bahn für die Zeit nach den aufwendigsten Arbeiten wieder einen Weg aus der Bahnhofsstraße zu öffnen“, verspricht Stefan Gust von der Bauverwaltung. Er verrät auch, dass auf dem Bahnhofsvorplatz mit Betonsteinen gepflastert wird.

Für die Baustelle mussten auch die Altglascontainer der Firma Remondis vorübergehend umziehen. Seefelder, die derzeit ihr Altglas wegbringen müssen, werden an der B158 am Abzweig Birkenweg fündig. Indes können die Reisenden an der Seefelder Station den nigelnagelneuen Bahnsteig genießen, der Ende August feierlich in Betrieb genommen wurde. Der jetzige Steig ist etwas höher als der alte, was gehbehinderten Menschen den Einstieg in die Züge erleichtern soll. Auch die neuen Profilsteine in der Pflasterung sollen den Zugang für gehandicapte Menschen verbessern. Ein gläsernes Wartehäuschen und eine moderne LED-Beleuchtung runden die neue Einrichtung ab.

Über dies hinaus sind bei der jüngst abgeschlossenen Großbaumaßnahme auf der Strecke der Niederbarnimer Eisenbahn neben der Modernisierung der Bahnstationen Werneuchen, Seefeld, Blumberg und Ahrensfelde Nord auch zwei neue elektronische Stellwerke errichtet, drei Bahnübergänge erneuert und ein Kilometer Gleis ausgewechselt worden.

Die Bahnkunden allerdings, die am Mittwoch morgen auf dem Seefelder Bahnsteig warten, sind von der neuen Gestaltung noch nicht ganz überzeugt. „Früher, als unter der Brücke noch kein Zaun war, hatten wir mehr Platz uns bei Regen mal unterzustellen. Das neue Häuschen reicht überhaupt nicht aus!“, bemängelt eine Dame. Eine andere schaut zur elektronischen Bahnsteiganzeige und stöhnt: „Leider schon wieder kaputt!“