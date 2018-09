Freiwillige Feuerwehr schreibt Brandbrief

Susan Hasse

Finowfurt (MOZ) Der Ortswehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Finowfurt, Volker Rutte, hat in einem Offenen Brief zu mehr Respekt gegenüber den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr aufgerufen. Anlass war ein Vorfall, bei dem Kameraden während eines Einsatzes verbal massiv angegriffen wurden. Die Feuerwehrmänner halfen Anfang September bei der Landung eines Rettungshubschraubers in Finowfurt. „Bei der Landung des Hubschraubers, der den Notarzt zum Einsatzort brachte, wurde viel Sand und Staub aufgewirbelt“, so Rutte. Ein benachbarter Anwohner neben der Landewiese fühlte sich bei seinen Anstreicharbeiten gestört und ging verbal auf den Feuerwehrmann los. Der Streit eskalierte derart, dass schließlich die Polizei gerufen wurde. Der Einsatzleiter stellte eine Anzeige wegen Beleidigung. Im weiteren Verlauf beruhigte sich der Störenfried jedoch und entschuldigte sich beim Einsatzleiter. Am Ende wurde zwar die Anzeige zurückgezogen, doch die Wut blieb: „Wir machen unser Ehrenamt aus Leidenschaft und Enthusiasmus“, stellt Volker Rutte klar. Nehmen Pöbeleien, Beschimpfungen und Behinderungen bei der Arbeit weiter zu, werden einige Kameraden die Lust am freiwilligen Engagement verlieren, ist er überzeugt.

„Wir sind 24 Stunden, 365 Tage im Jahr für das Wohl der Bürger im Einsatz“, heißt es in dem Offenen Brief weiter. Wo immer Hilfe gebraucht wird, sei die Feuerwehr einsatzbereit, egal ob es regnet oder schneit. Dafür würden die Ehrenamtlichen mal einen anerkennenden Schulterschlag und vor allem den nötigen Respekt erwarten.

Grundsätzlich sieht Rutte zwar im Barnim noch keinen schwindenden Respekt vor den Einsatzkräften, schaut man jedoch in andere Städte, zählt man immer mehr Vorfälle dieser Art.

„Wir müssen aufpassen, dass es nicht zu einer weiteren Verrohung der Gesellschaft kommt“, so der Feuerwehrmann. Sein Motto daher: „Wehret den Anfängen“. Diesmal sei es „nur“ ein verbaler Angriff gewesen. Bis zur nächsten Stufe, der körperlichen Gewalt sei es nur ein kleiner Schritt, mahnt Rutte in dem Brief. „Wenn wir ausrücken, machen wir es nicht um Krach zu machen oder irgendjemanden zu ärgern“, stellt Rutte klar. Vielmehr komme die Feuerwehr um zu helfen. Daran müsse jeder denken, wenn es dadurch zu kurzzeitigen Unannehmlichkeiten komme. Für Rutte sei hier auch die Politik gefragt. Sie müsse das Ehrenamt stärken und Störenfriede mit aller Härte des Staates bestrafen. Respektlosigkeit und Übergriffe auf Einsatzkräfte dürfen nicht mit ein paar Sozialstunden als Strafmaß geahndet werden, so der langjährige Feuerwehrmann.