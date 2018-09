Marco Winkler

Hennigsdorf (MOZ) 7,5 Millionen Euro hat der Landkreis in den Schulneubau der Hennigsdorfer Regenbogenschule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“ investiert. Am Donnerstag wurde der Bau offiziell an Schulleiter Sebastian Backhuß, Schüler und Lehrer übergeben.

Einige Wandverkleidungen und Arbeiten an den Außenanlagen stehen noch aus. „Es war nicht einfach, aber wir haben es geschafft“, sagte Landrat Ludger Weskamp (SPD). „Wir wachsen in das Gebäude hinein“, so Backhuß. 94 Schüler lernen hier aktuell auf zwei Etagen in 12 Klassenräumen. Es gibt Fahrstühle und Whiteboards, Gruppen- und Therapieräume sowie einen 190 Quadratmeter großen Multifunktionsraum.