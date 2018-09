Sanitäter sollen mehr Geld bekommen

Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) Viel zu häufig kommt der Rettungsdienst in Oberhavel zu spät zum Einsatzort. Im vergangenen Jahr wurde die vorgeschriebene Hilfsfrist von 15 Minuten mehr als 600 Mal überschritten. Mit einem Millionenpaket will der Landkreis das Problem in den kommenden Jahren angehen.

Das geht aus dem Rettungsdienstbereichsplan 2018 hervor, den der Kreistag beschließen soll. Aktuell wird die Hilfsfrist zu 92,54 Prozent eingehalten, im Jahr 2016 lag sie bei lediglich 91,16 Prozent. Die gesetzliche Vorgabe liegt bei 95 Prozent. Am häufigsten wurden die Hilfsfristen im Bereich der Rettungswache Oranienburg überschritten (240 Mal), nur minimal besser sah es in Hennigsdorf und Eichstädt (202 Mal) und in der Wache Neuholland (184 Mal) aus. Zwar wurden zuletzt die Hilfsfristen wieder häufiger eingehalten, das lag aber vor allem daran, dass es weniger Notfallrettungen gab.

Als besonders problematisch stellt sich die Situation in den Wachen Oranienburg und Hennigsdorf dar. Durch Personalmangel konnte in der Zeit von Juni 2017 bis Juni 2018 nur jedes zweite Fahrzeug besetzt werden. Der Betriebsrat der Rettungsdienstmannschaft hatte schon vor Monaten Alarm geschlagen, weil sich Krankheitsfälle häuften, Mitarbeiter wegen der zu hohen Belastung oder wegen einer besseren Bezahlung an anderer Stelle kündigten. Darauf soll ab 2019 reagiert werden. So ist vorgesehen, dass die Arbeitsentgelte gegenüber 2018 durchschnittlich um etwa 5,4 Prozent steigen, außerdem sind zusätzlich Prämienzahlungen in den stark belasteten Wachen möglich. Ziel ist es, die Mitarbeiter zufriedener zu machen und langfristig zu halten.

Gleichzeitig sollen neue Fahrzeuge angeschafft und verschiedene Wachen-Standorte ausgebaut werden. Darunter sind zwei Rettungswagen und zwei Notarzteinsatzfahrzeuge für insgesamt 530 000 Euro. Wenn die zusätzlichen Notarztsysteme im Südkreis eingeführt werden, entstehen im Jahr zusätzliche Personalkosten von etwa 330 000 Euro. Der Landkreis will zudem rund 4,8 Millionen Euro in den Wachenbereich Zehdenick und in die Wache Schönfließ investieren. Schon 2016 wurde der Neubau der Wachen in Hennigsdorf und Kremmen beschlossen. Kremmen ist bereits am Netz.

Verantwortlich für den Rettungsdienst ist letztlich der Landkreis. Dessen Tochter, die Oberhavel-Kliniken, ist wiederum Arbeitgeber der Mitarbeiter der Rettungsdienst GmbH. Mit dem neuen Rettungsdienstbereichsplan will der Landkreis die seit Jahren bestehende Misere mit den Hilfsfristen angehen. Vorgesehen sind die Maßnahmen in drei Stufen, die zeitlich auch mit dem Ende des Autobahnausbaus der A 24 und der A10 im Jahr 2021/22 einhergehen.