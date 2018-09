Schwedisch für Einsteiger

Hajo Zenker

Berlin (MOZ) Viele Jahre lang dachte man bei der Marke Volvo vor allem an Kombis – kantig, praktisch, gut. Heutzutage schwimmen die Schweden längst kräftig im SUV-Strom mit – und machen mit den mittlerweile drei XC-Modellen dort eine gute Figur. Dabei war es ein Kombi, der – höhergelegt und mit etwas rustikaler Beplankung versehen -, das heute so erfolgreiche Volvo-Kürzel XC einführte: 1997 als Volvo V70 XC, im Jahr 2000 als Volvo XC 70. Bei den Kombis ist daraus mittlerweile der Begriff Cross Country geworden, das XC steht dagegen für echte SUV-Modelle. Los ging es damit 2002, als der erste XC90 das Licht der Welt erblickte. 2008 folgte dann der XC60, der aus dem Stand zu einem Bestseller wurde. Beide Modelle sind mittlerweile in Neuauflagen zu haben, dazu stieß 2017 der XC40. Jeder zweite verkaufte Volvo weltweit ist ein XC, in Deutschland macht der XC-Anteil aktuell sogar über 60 Prozent aus.

Nun macht Volvo, in der Hand von Geely aus China, den Einstieg etwas erschwinglicher. Los geht es damit, dass der XC40 als allererster Volvo einen Dreizylinder bekommt. Die 156 PS kombiniert mit einem Sechs-Gang-Schaltgetriebe machen im Vergleich zum 190-PS-Vierzylinder mit Automatik immerhin einen Preisvorteil von 4500 Euro aus (im Vergleich zur billigsten Allradvariante sogar 6500 Euro). Das Erfreuliche: Der Dreizylinder mit 1,5 Litern Hubraum und einem maximalen Drehmoment von 265 Nm (bei 1850 bis 3850 Umdrehungen pro Minute) ist nicht nur erstaunlich kultiviert, sondern reicht für ein ordentliches Vorwärtskommen auf jeden Fall aus. In 9,4 Sekunden geht es von 0 auf Tempo 100 und auf der Autobahn bis 200 km/h. Also: wirklich empfehlenswert.

Auch der XC60, der Bestseller der Marke, wird ein Stück erschwinglicher. Indem auch hier der Frontantrieb als Einstieg einzog. Der 150-PS-Dieselmotor mit Schaltgetriebe und Frontantrieb bildet fortan den Einstieg mit 41.400 Euro, der zuvor ausschließlich mit Allradantrieb verfügbare Diesel mit 190 PS wurde um eine Version mit Frontantrieb erweitert. Hier geht es jetzt bei 44.400 Euro los – mit Allrad werden daraus 46.750 Euro. Die Automatik kostet noch einmal 2200 Euro mehr.

Das sind alles noch immer stolze schwedische Premium–Preise. Aber immerhin etwas erschwinglicher. Zudem: Ab sofort muss man keinen Volvo mehr kaufen. Mit „Care by Volvo" bucht man den Wagen zum All-Inclusive-Preis. Die Monatsrate deckt nahezu alle Kosten ab: Kfz-Steuer und -Versicherung, Wartungen und Reparaturen inklusive Fahrzeugabholung, Winterbereifung inklusive Reifenwechsel und -einlagerung sowie Pannenhilfe. Nur noch Kraftstoff ist selbst zu zahlen. Wer das für 24 Monate bucht, zahlt 1,5 Prozent vom Listenpreis im Monat. Man darf gespannt sein, ob deutsche Autonutzer für solch ein Modell schon bereit sind.