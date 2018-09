Regionalzug fährt jetzt Werbung für Neuruppin

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Ganz langsam und mit einigen Minuten Verspätung fuhr er am Donnerstagmorgen im Neuruppiner Bahnhof West ein: der knallrote und zu diesem Zeitpunkt noch namenlose Zug des Regional-Expresses 6. Statt ungeduldiger Fahrgäste erwartete eine gut gelaunte Festgesellschaft das Fahrzeug. Schließlich stand eine Zugtaufe an.

Anders als schon des Öfteren in der Vergangenheit gab es statt verärgerter Kommentare also Applaus. Besonders den Vertretern Neuruppins war die Freude anzusehen. Schließlich sollte der Zug nun den Namen „Fontanestadt Neuruppin“ erhalten. Das Datum 20. September war dabei passend gewählt, wie Bürgermeister Jens-Peter Golde (Pro Ruppin) erklärte: Der 120. Todestag des Schriftstellers Theodor Fontane fällt auf diesen Tag. Vor genau 20 Jahren hat Neuruppin darüber hinaus das Recht zugesprochen bekommen, den Titel „Fontanestadt“ zu tragen. „Und dann heute so ein Ereignis, ein paar Monate vor dem Fontanejahr – das ist eine tolle Sache“, so Golde.

Der Bürgermeister wies darauf hin, dass es an diesem Donnerstagmorgen nicht nur die Zugtaufe geben wird. „Symbolisch begossen“ werden sollte auch eine Kooperationsvereinbarung mit der Deutschen Bahn als Mobilitätspartner – angesichts des Fontanejahres und der Landesgartenschau, die 2019 in Wittstock stattfindet. Dabei ließ Golde aber nicht außer Acht, dass es bei der Qualität der Zugverbindung mit dem RE 6 noch Luft nach oben gibt. Die Strecke müsse attraktiv sein, nicht nur 2019, sondern auch darüber hinaus. Sein Ziel: eine Fahrtzeit von unter einer Stunde von Neuruppin nach Berlin-Gesundbrunnen, und das ohne Umsteigen. „Dann ist die Stadt gut aufgestellt“, so Golde. Der Bürgermeister ist überzeugt davon, dass mehr Berliner in die Stadt kommen würden, wenn der RE 6 „zuverlässiger und pünktlicher“ wäre.

Genug Anreiz gibt es für die Touristen jedenfalls 2019: Neuruppin hat ein umfangreiches Programm anlässlich des Fontanejahres geplant, das sich von Ende März bis Ende Dezember ziehen soll. „Die Bahn kann da gut eingebunden werden“, sagte Golde. Eine Bitte hatte er noch: die, dass gerade der Regional-Express, der den Namen der Stadt trägt, nicht ständig wegen Verspätungen in der Presse landet.

Ostprignitz-Ruppins Landrat Ralf Reinhardt (SPD) ergänzte: Er wünsche sich einen Halbstunden-Takt für den RE 6, und das nicht erst 2024. Um das umzusetzen, werde es Bauarbeiten und Einschränkungen geben. „Aber ein verbessertes Angebot lässt uns das aushalten“, so Reinhardt. Wie eindringlich der Landrat anscheinend seine Forderungen für eine höhere Qualität bei der Bahn durchsetzt, machte anschließend Jörg Werner, der Leiter des Fahrgastmarketings DB Regio Nordost, deutlich. Er gab zu, dass die Bahn mit dem RE 6 „nicht die Qualität abliefert, die versprochen und vertraglich zugesagt“ wurde. Die Verbindung werde aber täglich betrachtet, um sie zu verbessern, in kleinen Schritten. „Und wenn mit dem RE 6 etwas passiert, taucht vor meinem Auge immer das Gesicht von Ralf Reinhardt auf“, so Werner, der – egal ob bei einem unerwarteten Dachsbau oder Weichenproblemen – dann sofort mit einem Anruf aus Ostprignitz-Ruppin rechnet.

Visionen für den Regional-Express angesichts 2019 hatte indes Jürgen Roß vom Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg im Gepäck. Er wies auf den Kulturzug nach Breslau hin. Während der Fahrt damit wird den Gästen die Zeit mit Musik und anderen Angeboten versüßt. „Das kann man auch nach Neuruppin oder zur Laga machen“, so Roß. Die Voraussetzungen für die Region seien gar nicht so schlecht.

Dann war der Reden aber genug gehört: Der feierliche Teil begann. Mit Sekt, der den Namen des bekannten Sohnes der Stadt trug, wurde der neue RE 6 begossen und erhielt endlich den Namen „Fontanestadt Neuruppin“.