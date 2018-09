Sieg an Fehrbellin VI

Frank Pabst

Neuruppin Einen wahren Kegelkrimi erlebten die Bohlekegler der 2. Kreisklasse bei ihrem Saisonauftakt. Auf der Kegelsportanlage am Rheinsberger Tor lagen am Montagabend die drei Teams nach jeweils 400 gespielten Wertungswürfen nur zwei Holz auseinander.

Den ersten Tagessieg sicherte sich der SV 90 Fehrbellin VI mit einem Zähler Vorsprung auf die Fontanespatzen Neuruppin II, die ein Holz vor den Gastgebern des BBC 91 Neuruppin IV lagen. In der ersten Runde fiel die Tagesbestleistung durch das Anton Hundt, ein Talent des BBC. Er legte bei seinen 100 Würfen 724 Kegel auf die Seite und wurde im weiteren Verlauf nicht mehr überboten. Trotzdem haderte der ehrgeizige U18-Kegler mit der letzten Bahn, auf der er ein paar Hölzer liegen gelassen hatte. Ebenfalls tolle Ergebnisse spielten Dana Vatter aus Fehrbellin und Petra Johl mit jeweils 713 Zählern.

Im zweiten Durchgang konnte kein Akteur die begehrte 700er-Marke knacken. Ganz dicht dran, mit 699 Holz, das Talent der Fontanespatzen, Felix Johl. Nach zwei Durchgängen hatten die Spatzen dadurch die Führung übernommen. Das Sportcenterteam führte mit zehn Holz vor Fehrbellin VI und schon 37 vor dem Gastgeber BBC 91 IV. Diese hatten in Runde II ihre Turniersieg-Ambitionen in weite Ferne rücken lassen. Was kaum einer glaubte, traf dann ein. Die Rhinstädter, die zum Abschluss mit zwei Keglern auf der Bahn waren, holten Holz um Holz auf. Auch der BBC knabberte kontinuierlich am Vorsprung der Konkurrenten. Erst die letzten Würfe entschieden über die Punktevergabe.

Christian Buhl spielte zwar mit 718 Hölzern die zweitbeste Leistung des Abends, aber am Ende standen die Hausherren mit leeren Händen da. Alle vier Starter blieben hinter ihren Trainingsergebnissen. Der SV 90 Fehrbellin VI nutzte die Gunst der Stunde und sicherte sich nach den 701 Holz vor Helmut Hildebrandt und 692 von Henry Parmin den Tagessieg. Bei den zweitplatzierten Spatzen machte Wolfgang Krüger mit 682 auf die Seite Kegeln eine Punktlandung, um ebenfalls den BBC hinter sich zu lassen.

Am gestrigen Abend steht der erste Wettkampf der Staffel II auf dem Programm. Die Kreisliga der Herren startet morgen in Neustadt in die Saison. Der Kreismeister, der SV 90 Fehrbellin III, trifft auf Turbine I, die SpG Wittstock und auf den BBC 91 Neuruppin III. Am längsten warten müssen die Kegler der 1. Kreisklasse: In Fehrbellin trifft am 27. September der Regionalmeister SV 90 IV auf Turbine II, die Spatzen I und auf Fehrbellin V.

Tagesergebnisse / Gesamtpunkte

1. SV 90 Fehrbellin VI 2 773 / 3

Dana Vatter (713)

2. Fontanespatzen Neuruppin II 2 772 / 2

Petra Johl (713)

3. BBC 91 Neuruppin IV 2 771 / 1

Anton Hundt (724)