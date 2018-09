Bauern können jetzt Geld für Dürreschäden beantragen

Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) Ab sofort können von der Dürre geschädigte Bauern in Oberhavel Anträge für eine Futter-Beihilfe beim Landkreis stellen. Betroffene Rinder-, Schweinehalter und Schafhalter können pro Betrieb bis zu 15 000 Euro erhalten. Das Geld stammt aus Landesmitteln. Eine entsprechende Richtlinie liegt jetzt vor. Eine Auszahlung soll noch in diesem Jahr erfolgen, teilte der Landkreis am Donnerstag mit.

Den Futtermittel-Zuschuss erhalten landwirtschaftliche Betriebe, die mindestens 30 Prozent Ertragseinbußen bei Futterkulturen zum Durchschnitt der vorangegangenen Jahre zu beklagen haben. In Oberhavel liegt der Ernteausfall noch höher, wie Holger Mücke, Fachdienstleiter Landwirtschaft und Naturschutz in der Kreisverwaltung, am Donnerstag mitteilte. „Bei Ackerfutter mit einem Anbauumfang von rund 2 800 Hektar liegt der Ernteausfall bei 50 Prozent.“ Und auf der Hälfte des Grünlands mit 22 000 Hektar sei wegen der Dürre so wenig gewachsen, dass der zweite, sonst übliche Schnitt, vollständig ausgefallen ist. Bei Silo-Mais, der im Landkreis Oberhavel, auf einer Fläche von 9 500 Hektar angebaut wurde, ist ein Ernteausfall von 40 Prozent zu verzeichnen, so Holger Mücke.