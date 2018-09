Gemälde von erschossenem Clanmitglied soll übermalt werden

dpa

Berlin (dpa) Ein heroisches Wandgemälde des in Berlin erschossenen Kriminellen und Clanmitglieds Nidal R. soll übermalt werden. Damit soll eine weitere Stilisierung des Verbrechers verhindert werden. Wann die Maler anrücken, wollte die Senatsverwaltung für Verkehr und Umwelt nicht verraten. Offensichtlich befürchtet man Widerstand von Mitgliedern arabischer Mafiagruppierungen. Die Übermalung und der Termin dafür werde in Absprache mit der Polizei festgelegt, sagte ein Sprecher am Donnerstag.

Das große gesprayte Bild des Getöteten am Tatort in der Oderstraße in Neukölln befindet sich auf der Rückseite eines kleinen Gebäudes, das in den Zaun auf der Ostseite des Tempelhofer Feldes integriert ist. Für das Gebäude ist die Firma Grün Berlin GmbH, die Parks betreut, zuständig. Das Unternehmen soll die Malerarbeiten in Auftrag geben. Die Polizei hatte Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Nidal R. war am Nachmittag des 9. September am Rand des Tempelhofer Feldes niedergeschossen worden. Er starb später im Krankenhaus. Auf den 36-Jährigen wurden acht Schüsse abgefeuert, mehrere Männer waren an der Tat beteiligt. Die Polizei konnte bislang keinen Verdächtigen fassen.