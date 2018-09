Rabiate Ladendiebin

MOZ

Eberswalde (MOZ) Weil sie bei der Flucht ihre Tasche samt Ausweis zurückließ, ist eine Ladendiebin am Mittwochabend in Eberswalde von der Polizei doch noch gestellt worden.

Die 20-Jährige hatte gemeinsam mit einer weiteren Frau, gegen die nun auch ermittelt wird, in einem Discounter in der Bergerstraße Lebensmittel in Taschen gepackt und wollte den Laden ohne zu zahlen verlassen. Dass sie jeweils ein Kleinkind auf dem Arm und einen Kinderwagen dabei hatten, hielt die beiden Frauen nicht davon ab, ihr Diebesgut zu verteidigen. Die 20-Jährige trat einer Angestellten noch gegen das Bein, bevor sie und ihre Komplizin davonliefen.