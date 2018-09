Angstgetrieben und inhuman

Berlin (MOZ) Österreichs Kanzler Kurz möchte „die Migrationsproblematik an der Außengrenze“ lösen. Wenn es nach Kurz ginge, dann würden in Nordafrika Lager eingerichtet, die man mit einem Anflug seltsamen Humors „Anlandeplattformen“ nennt. Ob beim EU-Gipfel in Salzburg nun über Hotspots, Anlandeplattformen, oder Frontex-Aufstockung geredet wurde, es geht um Abschottung. Als Ersatz für inner­europäische Solidarität, die schon lange nicht mehr funktioniert.

Die EU-Kommission zum Beispiel hat Italien gezwungen, Häfen für Seenotretter offen zu halten, aber geholfen wurde Italien nicht. Ergebnis: In Rom haben jetzt Politiker das Sagen, die dafür sorgen wollen, dass kein Migrant europäischen Boden betritt. In Budapest, Warschau, Bratislava oder Prag ist man begeistert. Die EU-Migrationspolitik wird von einem dramatischen Verfall der Menschlichkeit begleitet. Oder glaubt jemand, dass die libyschen und ägyptischen Sicherheitskräfte in den Sammellagern vor allem mit Zuspruch und Argumenten agieren werden? Was ist, wenn die Menschen in den Lagern den Aufstand versuchen? Werden sie dann erschossen? Aber nein. Die Errichtung der Lager ist ja ein humanitärer, ein lebensrettender Akt. Wer es nicht aufs Mittelmeer schafft, kann nicht ertrinken. Und irgendwann, so die offensichtliche Überlegung, wird es sich herumsprechen, wie gering die Chancen sind, von der Anlandeplattform in Richtung Europa abzulegen. Legale Einreise – nach Antragstellung? Darüber lachen Orban, Seehofer und Kurz schon heute. Und dann? Werden sich Flüchtlinge an die Stirn schlagen und erkennen, wie sinnvoll es für sie ist, in der Heimat zu bleiben?

Angstgetrieben stolpern die europäischen Politiker von einer Idee zur nächsten, um verkünden zu können, sie hätten den Zuzug aus dem Ausland gestoppt. Nichts davon ist nachhaltig. Wenn sich etwa arme Länder entwickeln, wächst erst einmal der Migrationsdruck, weil Millionen gut ausgebildete Menschen keine Arbeit im eigenen Land finden. Es wird also kein Weg daran vorbeiführen, Migration zu gestalten. Durch vernünftige und möglichst großzügige Einwanderungsgesetze beispielsweise. Auch die werden nicht alle Probleme lösen. Aber es wird gar keine dauerhaften Lösungen geben, wenn die EU den nationalistischen Stimmungen ihrer Mitgliedsländer nachgibt.