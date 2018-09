EU spart am falschen Ende

Frankfurt (Oder) (MOZ) Ein Radweg durch Märkisch-Oderland nach Polen, der Erhalt der Festung Küstrin, Marinas in Rüdersdorf und dem kleinen Santok, die Kooperation der unmittelbaren Grenzstädte, oder auch das bewährte Ausbildungsprogramm gegen die Grenzkriminalität von Brandenburger und polnischen Polizisten.

Diese und noch viel mehr Projekte werden seit Jahren aus dem Interreg-Programm der EU gefördert. Insgesamt wird dafür sehr viel weniger Geld aufgewendet als etwa für die Agrarförderung, doch der Effekt dürfte weitaus größer sein.

Ausgerechnet an diesem Programm, dass die Begegnung von Menschen unterschiedlicher Nationen mit am intensivsten ermöglicht, will die Staatengemeinschaft künftig kürzen. Das ist äußerst bedenklich. Die Gegenwart zeigt doch, dass die vielen menschlichen Kontakte, die zwischen Brandenburgern und Polen entstanden sind, so manche politische Differenz auf der großen zwischenstaatlichen Ebene im Kleinen wieder gerade rücken.