Für Frieden in Korea ist nun Trump am Zug

Seoul Anders als noch beim Gipfel im April ist beim nunmehr dritten Treffen zwischen Südkoreas Präsidenten Moon Jae In und Kim Jong Un in diesen Tagen in Pjöngjang von Euphorie nicht mehr viel zu spüren. Dabei können sich die Ergebnisse durchaus sehen lassen.

Beide Seiten einigten sich darauf, im Grenzgebiet keine Militärmanöver mehr abzuhalten. Sie wollen Flugverbotszonen einrichten, schweres Kriegsgerät abziehen und sich für Olympia bewerben. Vor allem aber hat Kim die Zusage gemacht, seine wichtigste Nuklearanlage in Yongbyon schließen zu lassen und die Raketentestanlage in Dongchang-ri abzurüsten – beides unter Aufsicht internationaler Inspektoren. Verglichen mit der verbalen Schlammschlacht, die sich Kim und US-Präsident Trump vor nicht einmal einem Jahr geliefert hatten, ist das eine Menge. Damals stand die Welt kurz vor einem Atomkrieg.

Der Nordkoreaner hat seine Zusagen allerdings an eine Klausel geknüpft: Er fordert „korrespondierende Maßnahmen“ aus Washington. Was er damit meint, hat er offen gelassen – und damit den Ball geschickt zurück gespielt. Denn nun liegt es an Trump, konkrete Gegenleistungen zu liefern. Bleiben sie aus, ist ein Rückfall jederzeit wieder möglich.