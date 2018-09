Seehofer bringt seine Partei in Schnappatmung

München Der dauerwahlkämpfende bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat sich nur sehr knapp zur Berliner Groteske über die von Horst Seehofer durchgeboxte Beförderung des Verfassungsschutzchefs Maaßen zum Staatssekretär geäußert. Gut, dass eine Entscheidung getroffen ist, meinte Söder knapp. Abhaken, Blick nach vorne.

Auch wenn es keiner zu sagen wagt: Was der amtierende CSU-Vorsitzende in seinem Regierungsamt in Berlin vollführt, löst bei der Partei und den Mitgliedern in Bayern Schnappatmung aus. Die Christsozialen stehen mit der 35-Prozent-Umfrage am Abgrund, doch vom Vorsitzenden müssen sie ebenso irrationale wie schädigende Aktionen erwarten. Manche meinen, es sei Seehofers von Rachsucht bestimmtes Ziel, Söder mit sich selbst ins politische Aus zu ziehen.

Im Wahlkampf ist Seehofer kaum präsent. Seine Auftritte bisher wurden als bizarr wahrgenommen, waren geprägt von Selbstmitleid und der Meinung, dass alle gegen ihn seien. Auch dem letzten Seehofer-Unterstützer, der mit ihm die Hoffnung verbindet, Söder in Schach zu halten, muss klar sein, dass es so nicht mehr weitergeht. Augen zu und durch bis zum 14. Oktober, lautet jetzt die Devise.