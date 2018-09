Bauverzögerung am Krankenhaus

Oliver Schwers

Prenzlau (MOZ) Auf Wachstumskurs ist die Gesellschaft für Leben und Gesundheit. Der kommunale Klinikkonzern gehört mit 900 Beschäftigten zu den größten Arbeitgebern der Region. Jetzt übernimmt die Gruppe immer stärker nicht mehr besetzte ambulante Praxen auf dem Lande.

Auf derzeit 3400 Mitarbeiter hat die Gesellschaft für Leben und Gesundheit (GLG) ihren Mitarbeiterstamm ausgebaut. Allein in den vergangenen vier Jahren sind 500 neue Beschäftigte dazu gekommen. Etwas mehr als ein Viertel arbeitet in der Uckermark, in den Krankenhäusern Angermünde und Prenzlau, in angeschlossenen Bereichen und verschiedenen medizinischen Einrichtungen.

Nach Angaben von Geschäftsführer Jörg Mocek befinde sich das Gesamtunternehmen im zweiten Jahr der Optimierungsphase, die betriebswirtschaftlichen Ziele würden erfüllt. Sorgenkind der vergangenen Jahre war immer wieder das Kreiskrankenhaus Prenzlau, das aus den roten Zahlen nicht herauskam. Es gehört ebenso wie Angermünde zum Medizinisch-sozialen Zentrum Uckermark (MSZ), welches unter dem Strich aber ein ausgeglichenes Ergebnis aufweist. Das Minus in Prenzlau wird durch ein Plus aus Angermünde oder durch den Gesamtkonzern ausgeglichen. Doch auf Dauer will Mocek die Betriebsergebnisse in Prenzlau weiter ausbauen. „Das bleibt eine diffizile Aufgabenstellung, die immer neue Herausforderungen mit sich bringt“, so der Geschäftsführer in seinem Bericht vor dem Kreisausschuss des Kreistags Uckermark.

Eigentlich wollte die GLG schon viel weiter sein. Geplant ist ein Pflege- und Gesundheitszentrum mit starkem ambulantem Bereich zur Absicherung einer breiten medizinischen Versorgung auf dem Lande. Doch die in Aussicht gestellte Förderung von rund zehn Millionen Euro schmolz mittlerweile auf acht Millionen zusammen. Und dann haben Bundes- und Landesbehörden das Vorhaben so lange geprüft, bis eine Bauverzögerung von einem Jahr entstand. „Wir müssen dieses Geld aber nun bis Ende Mai 2020 verausgabt haben“, schildert Mocek den wachsenden Termindruck. Es sei inzwischen schwierig, von einer Kontinuität bei medizinischen Planungen zu sprechen. Der CDU-Landtagsabgeordnete Henryk Wichmann reagierte empört. Er wolle in Potsdam klären, warum solche Prüfungen fast die Hälfte des Förderzeitraums beanspruchen.

Außerdem ist nach Angaben von Jörg Mocek die Landes-Krankenhaus-Planung verlängert worden. Die bestätigt dem Prenzlauer Krankenhaus eine Sondergenehmigung für orthopädische Leistungen, die eigentlich vorher schon gestrichen waren. Die Geschäftsleitung hat daher einen Antrag auf Verlängerung gestellt. Wird die Genehmigung versagt, sei mit finanziellen Einbußen am Standort zu rechnen.

Der Fachklinik Wolletzsee wie auch dem Angermünder Krankenhaus bescheinigt Mocek eine hervorragende Qualität. Insgesamt sei es aber in den vergangenen Jahren immer wieder zu „Verwerfungen durch Finanzströme“ in allen medizinischen Bereichen gekommen. So würden Finanzierungen zwischen ambulanten und stationären Bereichen verschoben. Um das ausgleichen zu können, will die GLG strategisch stärker alle Sektoren entwickeln, um die wirtschaftliche Stabilität zu sichern. Derzeit betreibe der Konzern bereits 24 Arztstellen in den Kreisen Uckermark und Barnim, die sonst nicht besetzt worden wären. Daraus wolle man nun auch mit Hilfe der Digitalisierung ein geschlossenes Konzept für die Patientenbehandlung entwickeln. Möglichkeiten der Prophylaxe würden zum Beispiel Menschen vor der stationären Aufnahme bewahren.