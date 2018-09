O’zapft is an vielen Stellen

Larissa Benz

Beeskow (MOZ) Oktoberfeste gibt es nicht nur in Bayern: In der Region wollen einige Veranstalter das Publikum mit speziellem Bier, Weißwurst und Blasmusik in den weiß-blauen Himmel versetzen.

Zu einem gelungenen Oktoberfest gehört neben der passenden kulinarischen Verpflegung natürlich auch die Tracht. Und davon besitzt die Taucher-Gaststätten-Inhaberin Marion Seipolt ziemlich viele: „In meinem Schrank hängen um die zehn Dirndl“, sagt sie. Sie findet die bayerische Tracht hübsch, hat sich die erste für das Taucher Erntefest gekauft, das sie seit Jahren organisiert. Sie kaufe sich dafür fast jedes Jahr ein neues Dirndl: „Die gibt es einfach in so vielen schönen Farben.“

Bei Marion Seipolt findet an diesem Wochenende zum zweiten Mal ein Oktoberfest statt – mit Schweinshaxen, Oktoberfestbier, Leberkäse und Blasmusik von Jochens Jungs. Auch andernorts wird zünftig gefeiert. In Buckow in der Gaststätte goldener Hirsch ist das Oktoberfest am 12. und 13. Oktober.

„Das Besondere bei uns ist, dass wir als Gastwirte auch mitfeiern und auf den Tischen tanzen“, sagt Veranstalterin Anja Baatz. Tracht sei bei ihnen zwar nicht Pflicht, „aber ich denke, man würde sich sehr unwohl fühlen, wenn man keine anhat.“ Sie selbst habe ihr Dirndl im Online-Fachhandel gekauft. Auch ihre siebenjährige Tochter wird bei der Feier Dirndl tragen.

Die Frauentracht besteht aus einem Mieder mit angesetztem Rock, einer Schürze und einer Bluse. I-Tüpfelchen ist die Schleife, die passend zum Familienstand richtig gebunden werden muss: Wer sie links bindet, ist Single, rechts gebunden signalisiert die Schleife, dass man vergeben oder verheiratet ist. Männer tragen eine Lederhose mit Hosenlatz, meistens noch mit Hosenträgern und Brustlatz.

Die Mode gibt es in verschiedenen Preisstufen: ab 30 Euro beim Discounter bis hin zu mehreren hundert Euro im Fachhandel. Dass mittlerweile auch bei Trachtenmode stark auf den Preis geachtet wird, spürt Hagen Jakowski vom Beeskower Jagdgeschäft Schilling: „Tracht wird bei uns eigentlich gar nicht mehr nachgefragt“. Seitdem auch günstige Modeketten Dirndl und Lederhosen anbieten würden, sei die Nachfrage nach hochwertiger, traditioneller Kleidung gesunken.

Passend zur Oktoberfestzeit bieten Getränkehändler auch wieder das dazugehörige Festbier an. Bei Getränke Gröschke in Beeskow werden drei verschiedene Hersteller angeboten. Die Kisten sind prominent draußen vor dem Geschäft platziert. „Das Oktoberfestbier kommt bei uns immer gut an, weil es etwas stärker und besonders süffig ist“, sagt Marktleiterin Petra Musick.

Auch manche Fleischereien stellen sich auf die Wiesn-Saison ein. Bei der Landfleischerei Ranzig können Weißwürste bestellt werden. „Das geht allerdings nur in größeren Mengen, weil wir die nicht bei uns im regulären Angebot haben“, sagt Mitarbeiterin Sieglinde Sakrenz. In den vergangenen Jahren habe es immer mal wieder eine Nachfrage danach gegeben, vorwiegend für private, kleinere Oktoberfeste.

Bei den meisten Festen rund um Beeskow ist Live-Blasmusik geboten. Die Groß Rietzer setzen bei ihrem Oktoberfest am 2. Oktober auch darauf, allerdings mit Einschränkungen: „Zwischendurch gibt es Disko-Musik“, sagt Organisator Gerd Falsche. Die „volle Dröhnung“ Blasmusik sei man eben noch nicht so gewöhnt. Auch Weißwürste bietet er nicht an: „Das mögen die bei uns irgendwie nicht.“ Deshalb gebe es dieses Jahr Hähnchen.