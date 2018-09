Von Sammelwut bis Kettenreaktion

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Was haben Krebs, Sammlung, Pubertät, Klimaschutz, Kompost und kritische Masse gemeinsam? Auf den ersten Blick nichts. Der zweite indes macht deutlich: Es geht um Wachstum. Um kontrolliertes, aber auch unkontrolliertes. Der Pecha-Kucha-Abend im Rahmen der Ausstellung „Der süße Brei“ vereinte am Mittwoch all diese Themen und zeigte so den Facettenreichtum des Themas auf.

Bei Pecha Kucha, einem japanischen Präsentationsformat, kommt nicht nur zusammen, was scheinbar nicht zusammengehört. Das Format verspricht vor allem Kurzweil. Wegen der Vielfalt und des Temporeichtums. Sechs Minuten, 40 Sekunden haben die Referenten für ihren Mini-Vortrag Zeit. Und dürfen dabei 20 Bilder nutzen. Es geht also Schlag auf Schlag.

„Das war in der Tat die größte Herausforderung, die Zeit einzuhalten“, gestand Museumsleiterin Birgit Klitzke, die über das Wachstum der Sammlung im Hause sprach, hinterher. Möglichst viele Informationen in der gebotenen Kürze. Bei der Probe zuhause habe sie immer feststellen müssen, dass es nur für eine streiflichtartige Betrachtung reicht. Kein wissenschaftlicher Diskurs, sondern ein „knackiger“ Abriss. Und die Botschaft: Zum Sammeln gehöre auch die Bereitschaft, sich von Dingen zu trennen. Dafür habe die Stadt kürzlich ein Konzept verabschiedet, so Klitzke. Denn ein unbegrenztes Wachsen der Sammlung sei weder möglich noch sinnvoll. Über das Er-wachsen-werden sprach die 16-jährige Rahel Zander vom Finow-Gymnasium, die hofft, sich auch als Erwachsene noch etwas Kindliches bewahren zu können. Anja Neumann vom unaussprechlichen Klimaschutzprojekt Transition Thrive stellte den Gästen „Willi Wandel“, ein grünes Schwein, das Maskottchen der Initiative, vor, Onkologin Anke Sommer erklärte, woher die Bezeichnung Krebs kommt, und Christian Mehnert von den Kreiswerken gab sich ganz poetisch. In Gedichtform, frei nach Heines Nachtgedanken, „Denk ich an Kompost ...“ (aus der Feder von Ina Bassin), pries er die Bio-Tonne an. Und ganz zum Schluss gab es noch den berühmten Knall-Effekt. Künstler und Physiker David Mannstein demonstrierte mit 228 Tennisbällen, die auf Mausefallen platziert waren, das Prinzip der Kettenreaktion.

Musik, das Spiel Jenga sowie das Märchen „Der süße Brei“ rundeten den sehr gut besuchten Abend in der Galerie auf Zeit auf dem Energiecampus ab. Kulturamtsleiter Stefan Neubacher zeigte sich selbst begeistert und höchst zufrieden. „Ich gestehe, ich war anfangs etwas skeptisch.“ Aber das Konzept sei aufgegangen, die Veranstaltung sehr unterhaltsam, spannend und voller Überraschungen.

Anmeldung zu Führungen durch die Ausstellung für Schulklassen: Tel. 03334 64410