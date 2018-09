Weiterer Ausbau der Waldemarstraße stockt

Jens Sell

Strausberg (MOZ) „Wir bauen nicht um jeden Preis“, lautet der Standardsatz von Bürgermeisterin Elke Stadeler, wenn Ausschreibungen für den Straßenausbau erhebliche Kostensteigerungen ergeben. „Und nicht über die Köpfe der Bürger hinweg“, lautet der Zusatz, wenn die Anwohner dann mit 90 Prozent der Baukosten zur Finanzierung herangezogen werden wie in der Waldemarstraße. Allein für den Anteil der Stadt hätten überplanmäßige Mittel für den 3. Bauabschnitt in Höhe von 225 000 Euro aufgebracht werden müssen. Eine entsprechende Vorlage hatte der Fachbereich technische Dienste über die Bürgermeisterin für die Stadtverordnetenversammlung eingereicht, doch im Hauptausschuss zuvor zog Elke Stadeler nach kurzer, aber intensiver Diskussion das Papier mit diesen Worten zurück.

Fachbereichsleiterin Birgit Bärmann hatte sie zuvor damit begründet, dass die Anlieger großes Interesse an der Baumaßnahme hätten. Und: „Die Kosten werden weiter steigen, ich werbe für die Ausschreibung, weil es nicht preiswerter wird.“ Elke Stadeler betonte, sie habe Respekt vor den Anwohnern, gerade denen am Rondell: „Die haben sehr tief in die Tasche greifen müssen.“ SPD-Fraktionsvorsitzende Sibylle Bock, selbst Bewohnerin der Waldemarstraße, teilte mit: „Die Maßnahme wird nahezu einstimmig von den Anwohnern mitgetragen“, aber: „Wir sollten die Bürger nicht bevormunden.“ Sie sähe es nicht so, dass es nie wieder billiger werde. Sie würde eher darum bitten, eine Versammlung zu machen, „bevor wir den Leuten die Kosten überstülpen“. Stadtverordnetenvorsteher Steffen Schuster (U.f.W. Pro Strausberg) äußerte auch Bedenken: „Der Beitrag soll von elf auf 16 Euro je Quadratmeter steigen, das wird schwer zu vermitteln sein. Die Leute richten sich drauf ein, und dann erhöhen sich die Belastungen plötzlich um 50 Prozent.“ Birgit Bärmann verwies darauf, dass diese drastische Erhöhung nur die Anlage an der Stichstraße mit vier Eigentümern betreffe: „Wir nehmen jetzt erst die Hauptstraße in Angriff und lassen gegebenenfalls die Stichstraße liegen.“ Doch auch Thomas Frenzel (Grün, liberal, bürgernah) grätschte dazwischen: „Ich will die Vorlage heute nicht abstimmen, erst soll die Verwaltung den Bürgern die zu erwartenden Zahlen darstellen. Wenn sie das akzeptieren, können wir in der nächsten Ausschussrunde abstimmen.“ Die Bürgermeisterin zog die Vorlage zurück. Die Bürgerversammlung ist am 24. September.