SPD übt sich nach AfD-Umfragehoch in Selbstkritik

Harriet Stürmer

Potsdam (MOZ) Nach der Vorstellung der jüngsten Brandenburger Wahlumfrage muss die SPD scharfe Kritik aus den eigenen Reihen einstecken – insbesondere mit Blick auf das AfD-Hoch. „Ich habe das Gefühl, dass manche meiner Genossen noch nicht kapiert haben, wie es lang geht und was die Sorgen und Nöte der Leute sind. Die AfD hat es geschafft, sie aufzugreifen“, sagte Sibylle Bock, Kreistagsvorsitzende in Märkisch-Oderland, am Donnerstag. Die SPD müsse sich vor allem um die Klärung sozialer Fragen kümmern. Als Beispiel nannte Bock die geringen Renten im Osten. „Es ist nicht Aufgabe der SPD, den Menschen zu sagen, dass sie falsch denken und fühlen“, ergänzte sie.

Laut dem am Mittwoch veröffentlichten BrandenburgTrend, den das Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap im Auftrag des RBB ermittelt hat, liegen die AfD und die regierende SPD erstmals gleichauf. Beide Parteien kommen derzeit auf 23 Prozent. Die SPD verharrt damit ein Jahr vor der Landtagswahl auf ihrem tiefsten Stand, die AfD legte um einen Prozentpunkt zu. Die CDU verliert im Vergleich zur April-Umfrage zwei Prozentpunkte, sie würde auf 21 Prozent kommen, wenn am Sonntag Landtagswahl wäre. Die Linke liegt weiter bei 17 Prozent, die Grünen könnten mit 7 Prozent rechnen. Die FDP hätte mit 5 Prozent (+1) die Chance auf einen Wiedereinzug in den Landtag.

Der frühere SPD-Bundestagsabgeordnete Ernst Bahr aus Fehrbellin (Ostprignitz-Ruppin) meint, es sei eine „Katastrophe, dass die AfD so viele Stimmen bekommen hat“. Die SPD trage an diesem Ergebnis eine Mitschuld, „weil wir es nicht schaffen, uns zu einigen Themen klar zu äußern“. In der Flüchtlingspolitik etwa sei nicht die Frage, „ob wir Menschen helfen, sondern, ob wir wirklich die Menschen unterstützen, denen wir eigentlich helfen wollen und müssen. Wir können nicht alle Türen und Tore aufmachen“, sagte Bahr. Die AfD nutze dieses Thema, um es populistisch auszuschlachten. „Die SPD muss wieder lernen, klare Entscheidungen zu treffen und dazu zu stehen, auch wenn sie nicht beliebt sind. Die Menschen wollen wissen, woran sie sind.“

Auch René Jordan, SPD-Fraktionsvorsitzender in Gransee (Oberhavel), zeigt sich mit dem guten Abschneiden der AfD unzufrieden. „Das ist sehr bedenklich für Brandenburg“, sagte er. Im Umgang mit der AfD müsse „man aber aufpassen, dass man nicht selbst auf diese Schiene abrutscht“. Simona Koß, Vizechefin der SPD-Landtagsfraktion und Kreisvorsitzende in Märkisch-Oderland, empfiehlt ihrer Partei eine Neuausrichtung. „Wir müssen unsere Art, auf die Menschen zuzugehen, überdenken“, sagte sie. Eine gute Form seien etwa Fachgespräche mit Bürgern zu drängenden Themen vor Ort.

SPD-Generalsekretär Erik Stohn zeigte sich kämpferisch: „Es bleibt das Ziel der SPD, mit deutlichem Abstand stärkste Kraft zu werden“, betonte er. AfD-Fraktionschef Andreas Kalbitz äußerte die Erwartung, dass sich bis zum Wahltag im September 2019 die Zahlen noch sehr viel deutlicher in Richtung seiner Partei verschieben werden.

Auch die Grünen reagierten erschrocken auf das AfD-Umfragehoch. „Die AfD vertritt in Teilen immer offener rechtsextreme Ansichten“, sagte der Landesvorsitzende Clemens Rostock. Zugleich hoffe man „auch auf klare Kante der anderen Parteien. Man erwarte eine eindeutige Absage an jede Art der Zusammenarbeit nach der Wahl.

Die Linken-Landtagsabgeordnete Bettina Fortunato, zugleich Vorsitzende des Kreisverbandes Märkisch-Oderland, sagte zum Umfragehoch für die AfD: „Wir haben noch kein wirkliches Rezept.“ Die Flüchtlingsproblematik scheine noch immer stärker zu bewegen als andere Themen.

Der Barnimer Landrat Daniel Kurth (SPD) bezeichnete die AfD als „Sammelbecken für Unzufriedene, die deren Programmatik kaum kennen“. Als Landtagsabgeordneter habe er keinen Antrag der AfD erkennen können, der die Schwachen unterstützen würde.

Brandenburgs Christdemokraten sehen für sich den Auftrag zum Handeln. „Wir werden noch viel dafür machen müssen, dass das Wahlergebnis besser wird“, betonte CDU-Generalsekretär Steeven Bretz. Geltende Gesetze müssten konsequent angewandt werden. „Und drängende Probleme brauchen Lösungen“, sagte Bretz. Die Brandenburger würden die rot-rote Regierung nicht mehr wollen.