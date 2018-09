Kreative von gestern, heut und morgen

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Von Wirtschaft über Politik bis Haute Couture: Der größte Live-Talk im Osten war thematisch wieder so bunt wie die MOZ selbst. Im einmal mehr ausverkauften Kleist Forum sorgten vor allem die Art-Rocker der Stern-Combo Meissen für Begeisterungsstürme.

Ganz sicher auf den Beinen ist er nicht mehr. Nach einem Wirbelbruch vor acht Wochen behalf sich Lothar de Maizière mit einem Krückstock auf die Bühne. Einen klaren Blick auf die bundesdeutsche Politik aber hat sich der erste und letzte freigewählte Ministerpräsident der DDR durchaus bewahrt. „Wir streiten uns über Albereien!“, befand der inzwischen 78-Jährige. Während öffentlich aufgeregt über Begrifflichkeiten debattiert werde, blieben eigentliche Probleme ungelöst. „Es wird keine Politik gemacht, sondern Macht verwaltet.“

Mit Blick auf Chemnitz und Stimmenzuwächse für die AfD mahnte er vor allzu viel Schwarzmalerei. Die Deutschen hätten aus der Vergangenheit gelernt, ist er überzeugt. „Geschichte wiederholt sich nicht.“ Die AfD sei zudem bereits dabei, sich im Bundestag selbst zu zersetzen. „Ich setze da auf einen gewissen Abnutzungseffekt“.

Von Verschleiß- oder Ermüdungserscheinungen war bei den Artrock-Legenden der Stern-Combo Meissen hingegen nichts zu merken. Dabei gehört die Rockgruppe zu den ältesten überhaupt. „Besser eine Band als anderen Unsinn“, habe er sich gedacht, als er 1964 als Neuntklässler zusammen mit anderen anfing, Musik zu machen, erinnerte sich Schlagzeuger und Sänger Martin Schreier. Seitdem entstanden 19 Alben in verschiedenen Besetzungen.

Einer, der erst seit 2012 der Stern-Combo angehört, ist Manuel Schmidt, Sänger und Keyboarder. Als er geboren wurde, feierte die Band gerade 20-jähriges Bühnenjubiläum. „Meine Eltern hatten die Musik im Plattenschrank zu stehen“, erzählte er. 2011 sang er dann bei einem Casting so überzeugend, dass Martin Schreier beinahe sprachlos war: „Wir haben uns angeguckt und gesagt: Das gibt’s doch gar nicht.“ Später bestand Manuel Schmidt auch den Publikumstest und ist seither fester Bestandteil der Kultband, die auch in Frankfurt immer noch viele Fans hat – und am Donnerstag neue hinzugewonnen haben dürfte.

Von der tollen Stimmung im Kleist Forum ließ sich auch Anna von Griesheim anstecken. Die Modeschöpferin war im schräg geschnittenen, roten Kleid die vielleicht schillerndste Persönlichkeit des Abends. Auf der Bühnencouch – „über die wir beim nächsten Wiedersehen mal reden müssten...“ – plauderte die 52-Jährige aus dem Nähkästchen. Katharina Witt, Franziska van Almsick und auch Angela Merkel gehören zu ihren Kundinnen. Doch ob Promi oder nicht: Hauptsache, die Frauen fühlten sich in ihrer Kleidung wohl, meinte sie, und: „Ich sehe an anderen Menschen immer das Schöne.“ Später entlockte ihr das ebenso adrett gekleidete Moderatoren-Duo Claudia Seiring und Lilo Wanders noch ein paar Modetipps und überraschte mit einer Aussage, die man von einer Modedesignerin eher nicht erwarten würde, Zitat: „Jeder braucht eigentlich nur zehn Teile im Kleiderschrank“.

Gut möglich, dass eine Karriere wie die von Anna von Griesheim auch bald in Frankfurt ihren Anfang nimmt, und zwar im Co-Working-Space „Blok O“ in der Magistrale. Am 6. Oktober soll die Mischung aus Café und Großraumbüro eröffnen. Das Arbeitsmodell der Zukunft ist eigentlich in Großstädten zu Haus, wo es schon viele Start-Ups hervorgebracht hat. Tobias Krempkau und seine Kollegen vom St. Oberholz in Berlin wagen nun mit dem Kooperationspartner Sparda Bank den Schritt nach Frankfurt. „Die Stadt drängt sich nicht gerade auf“, räumte Tobias Krempkau ein. Doch heute seien sie überzeugt vom Potenzial. Und hoffen zum Geschäftsstart auf möglichst viele Kreative. Egal ob mit Schreibblock, Laptop „oder von mir aus auch mit der Nähmaschine“.