Von der Marwitz sieht Flüchtlinge als Chance

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Der Besuch in der Begegnungsstätte der Volkssolidarität sei für ihn ein Heimspiel, das er immer wieder gern bestreite, erklärte der CDU-Bundestagsabgeordnete Hans-Georg von der Marwitz. Regelmäßig informiert er im Rahmen gemütlicher Kaffeerunden die Senioren über aktuelle Politikthemen, nimmt Anfragen und Hinweise mit. Beim Thema Krankenkassenbeiträge hatte der Friedersdorfer vor allem für die zumeist erwerbsfähigen Kinder der Senioren eine gute Nachricht: Zum 1. Januar 2019 werde es wieder eine Gleichschaltung der Beiträge von Arbeitnehmern und Arbeitgebern geben, berichtete er. Derzeit bestehe ein Ungleichgewicht, da die Arbeitnehmer mehr zahlen. Bis zu 38 Euro mehr werden sie durch diese Gesetzesänderung, die den Bundestag passiert hat, ab Januar im Monat in der Lohntüte haben.

Marwitz machte deutlich, dass es Deutschland noch nie so gut gegangen sei wie derzeit, was sich in einem sehr hohen Beschäftigungsgrad und deutlich gesunkener Arbeitslosenquote widerspiegele. Das Problem Fachkräftemangel sei dafür nun in allen Bereichen angekommen. Marwitz berichtete von guten Erfahrungen mit Migranten, die zum Beispiel in Friedersdorf in Unternehmen eine tolle Arbeit leisten. Er habe sich vehement für ein Arbeitskräfte-Zuwanderungsgesetz eingesetzt. Es soll nun noch 2018 verabschiedet werden. „Unser Wohlstand basiert auf einer florierenden Wirtschaft“, machte Marwitz deutlich. „Damit das so bleibt, brauchen wir mehr Fachkräfte.“ Und die gebe es nicht nur aus EU-Staaten. „Das können durchaus auch integrierte Flüchtlinge sein“, warb er. „In unserer Region gibt es keine Probleme, dank auch eines guten Netzes von Ehrenamtlern, die sich in die Integrationsarbeit einbringen“, lobte er. Den Weg, den der Landkreis bisher gegangen sei, habe sich bewährt. Er appellierte an die Senioren, Einzelvorkommnisse nicht zu verallgemeinern und nicht der Stimmungsmache rechter Strömungen zu erliegen.

Fast schon obligatorisch kam das Thema Rentenangleichung zur Sprache. Von der Marwitz verwies auf die unterschiedlichen Berechnungsgrundlage für Rentner in Ost und West. Davon würden die Ost-Rentner profitieren. „Lassen Sie sich von einem Fachmann eine Berechnung nach Westvorgaben erstellen“, sagte er. „Sie werden sehen, dass Ihre Rente dann deutlich niedriger wäre.“ Mit den jährlich höheren Steigerungen der Ost-Renten sei man auf gutem Weg der Angleichung. Die werde bis 2024/25 dann auch vollzogen sein. Handlungsbedarf gebe es vielmehr bezüglich der künftigen Finanzierung der Renten. Bis 2025 soll der Beitrag bei 48 Prozent eingefroren bleiben. „Es kommen jedoch immer mehr Rentner hinzu. In zehn Jahren werden zwei statt drei Arbeitnehmer für einen Rentner Beiträge zahlen“, so der Abgeordnete. Das heißt, der steuerfinanzierte Anteil müsse steigen. Hier sehe er sich als Abgeordneter in der Pflicht.