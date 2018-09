FDP droht mit Bundesrechnungshof

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) 1891 war die Fürstenwalder Schleuse mit ihren 67 Metern die längste auf der Spree-Oder-Wasserstraße. Heute ist sie das Nadelöhr: marode und viel zu kurz. Mit „Taschenspielertricks“, sagt Robert Radzimanowski von der IHK, verhindere der Bund den Ausbau, obwohl Geld da sei.

Die Kaimauer ist leer. Kein Schiff liegt am Gelände der FGL Handelsgesellschaft in Fürstenwalde, um be- oder entladen zu werden. „Die Schleuse Wusterwitz ist für vier Wochen zu“, sagt FGL-Geschäftsführer Martin Bock bitter. Damit ist der Wasserweg nach Westen abgeschnitten, gelangt seine Fracht per Schiff nicht dorthin. Doch Wusterwitz ist für ihn nur ein Nebenschauplatz.

Am Donnerstag ging es um die Fürstenwalder Schleuse. Sie ist gut 120 Jahre alt. Und ihr schlechter Zustand ist aus Sicht der Industrie- und Handelskammer „ein Risiko für den Gütertransport zwischen beiden Flüssen“. Darum hatte die IHK zu einem Treffen mit Geschäftsführern von Agrarhandel FGL, Windkraftanlagenbauer Reuther STC, FDP-Bundestagsmitgliedern, Wasser- und Schifffahrtsamt sowie Stadt eingeladen.

Obwohl die Nachbarschleusen Kersdorf (2013) und Wernsdorf (2003) auf 115 Meter verlängert wurden, will der Bund den Neubau der Fürstenwalder frühestens 2030 anpacken. Doch mit „Taschenspielertricks“ werde auch dies als volkswirtschaftlich unrentabel dargestellt, sagt Radzimanowski. Denn im Rahmen des Projektes solle nicht nur die Schleuse Fürstenwalde für geschätzte 40 Millionen Euro gebaut werden, sondern sei auch geplant, Wernsdorf und Kersdorf zu verbreitern – was die Kosten auf 170 Millionen hochtreibe.

„Es ist töricht, sich nicht um die Wasserstraßen zu kümmern“, sagt Bock. Allein FGL schlage jährlich 500 000 Tonnen Fracht in Fürstenwalde per Schiff um. 15 Euro je Tonne, so Bock, würde der Transport teurer, wenn er per Lkw erfolge. „Die Landwirte verdienen dann auch 15 Euro weniger“, verdeutlicht er. Der Transport mit 67 Meter kurzen Schiffen gestalte sich aber zunehmend schwierig. „In den letzten 20 Jahren wurden 30 Prozent des Bestandes verschrottet“, begründet er. Nur 43 Schiffe seien für Fürstenwalde verfügbar. FGL habe bereits angeboten, die Planung des Schleusen-Neubaus auf ihre Kosten voranzutreiben. Vergeblich.

„Die Informationen sind erschreckender, als ich befürchtet hatte“, sagt Christian Jung, der für die FDP im Bundestag sitzt. Mit den Mitteln der Opposition, etwa kleinen Anfragen, wolle er versuchen, den Bau voranzutreiben. Für seinen Kollegen, Martin Neumann, könnte das Verschleppen ein Fall für den Bundesrechnungshof sein. Es gehe schließlich nicht an, dass Millionen in Schleusen fließen, die nicht effizient nutzbar seien, weil in ihrer Mitte ein Nadelöhr sitzt.

Rund 2000 Binnenschiffe und gut 2000 Sportboote passieren die Fürstenwalder Schleuse dennoch jährlich, sagt Gordon Starcken, Mitarbeiter des WSA-Außenbezirks und FDP-Mitglied. Lange Sperrungen, wie die der Schleuse Wusterwitz, lassen die Zahlen sinken. „Und anschließend müssen wir erklären, warum die Tonnage runter geht“, ärgert sich Bock. Denn die Auslastung der Wasserstraße spielt für den Ausbau eine Rolle.