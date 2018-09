Sportstudio wird 25 Jahre alt

Heike Ottilige

Zehdenick (MOZ) Das Sportstudio Fit & Fun in der Schmelzstraße 9 in Zehdenick feiert am kommenden Sonntag, 23. September, von 9 bis 14 Uhr sein 25-jähriges Bestehen mit einem Tag der offenen Tür. Aus einer alten Fabrikhalle der Polsterwerke wurde ein modernes Fitness-Studio. Und weil es damals so etwas noch nicht in der Havelstadt gab, entwickelte sich die Einrichtung vom ersten Tag an prächtig. „Wir hatten 150 Anmeldungen an einem Tag“, erinnert sich Waldemar Schulz genau, der das Sportstudio zusammen mit seinem Bruder Ronald aufbaute.

Heute ist Lukas Dembowsky, Sohn von Waldemar Schulz, fester Ansprechpartner im Studio. „Ich war als Kind schon immer dabei“, denkt der junge Mann zurück, der nicht nur Trainer, sondern auch Übungsleiter für Orthopädie ist und sich nun in der Ausbildung zum Physiotherapeuten befindet. Von Anfang an unterstützte das Studio den Breitensport in der Havelstadt. Das Lupus-Team machte das Fitness-Studio zu seiner Heimat, auch der Zehdenicker Boxring wurde hier aufgebaut. Und schon immer spielte der Kraftsport eine große Rolle. Auch wenn das Studio vom ersten Tag an angenommen wurde, musste die Familie 1993 einen harten Einschnitt verkraften, als Ronald Schulz einen schweren Unfall erlitt und zwei Jahren ausfiel. Die gute Seele des Hauses ist Kathrin Schulz, die bereits seit 20 Jahren im Studio arbeitet und die Mitglieder am Tresen mit einem Lächeln begrüßt. „Unsere Besucher schätzen vor allem die familiäre Atmosphäre“, so Lukas Dembowsky. Es gibt Mitglieder, die dem Studio seit 25 Jahren die Treue halten.

Am Sonntag wird nun gefeiert. Natürlich mit den rund 250 Mitgliedern und jene, die es noch werden möchten. Kostenlose Körperanalysen mit einer besonderen Waage werden an dem Tag ebenso für Besucher angeboten wie ein Galileo-Vibrationstraining. Weil die Einrichtung mittlerweile ein anerkanntes Gesundheitsstudio ist, gibt es auch einen Rückenkurs. Ohnehin nimmt der Gesundheits- und Rehasport eine immer wichtigere Stellung im Studio an der Schmelzstraße ein.

Das Sportstudio-Team freut sich auf viele Neugierige, die zum Tag der offenen Tür kommen. „Wir sind sicher, dass unsere Angebote für viele Menschen interessant sind. Unsere Mitarbeiter und Trainer beraten jeden ganz individuell“, verspricht Lukas Dembowsky und er ergänzt: „Wir haben unsere Trainingsfläche im Laufe der Zeit regelmäßig erweitert, ebenso das Kursangebot. Nach dem Sport können unsere Mitglieder in der Sauna entspannen und noch nett zusammensitzen, wenn sie wollen.“(ho)