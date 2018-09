Bürgerbegehren zum Straßenausbau

Jan-Henrik Hnida

Schöneiche (MOZ) Nachdem die Gemeindevertretung eine Konzeption zum Ausbau der unbefestigten Erschließungs- und Anliegerstraßen beschlossen hat, kündigt die Fraktion BBS/UBS ein Bürgerbegehren an. Ziel: Gebaut wird nur, wenn eine „demokratische Mehrheit der Anlieger“ dafür ist.

In der Beschlussvorlage geht es um den Ausbau der fast 13 Kilometer Sandstraßen und Schotterpisten. Bis 2025 sollen diese in Schöneiche schrittweise und systematisch ausgebaut werden. Es handelt sich um die Fortschreibung einer 2017 beschlossenen Konzeption. Zum Anliegerstraßenausbau befragte die Gemeinde 1172 Bürger. 841 äußerten sich.

Die Ergebnisse: Gut 41 Prozent bewerten den Zustand ihrer Straße als mangelhaft, wobei 59 Prozent eine „Herstellung“ wünschen, aber 66 Prozent die „Dringlichkeit“ eines Ausbaus bis 2020 sehen. „Wenn nur in 12 von 62 Straßenzügen eine Mehrheit für den Ausbau ist, dann handelt die Gemeinde undemokratisch“, sagte Philip Zeschmann, der Vorsitzende der Fraktion BBS/UBS in der Gemeindevertretersitzung. Er gab zu bedenken, ob eine mehrheitliche Zustimmung von 50,1 Prozent für einen solchen „Zwang zum Glück“ reiche und ob nicht auch eine Zweidrittel-Mehrheit erforderlich sei, wie es in Fürstenwalde praktiziert werde.

„So werden nur Generationenkonflikte erzielt“, meinte Beate Simmerl (Die Linke). Mit dem Maßnahmenpaket gebe es wenigstens Planungssicherheit bis 2025. Bürgermeister Ralf Steinbrück (SPD) wies darauf hin, dass der Kostenanteil von 90 Prozent, den Anlieger bei der Ersterschließung zahlen müssen, bundesrechtlich geregelt sei. Außerdem lägen ihm keine Beschwerden von Anwohnern vor – und Minderheitenrechte, wie von älteren Einwohnern mit Rollatoren müssten auch miteinbezogen werden. Eigentum verpflichte, meinte auch Stefan Brandes (Grüne): „Als die Leute in die Sandstraßen zogen, wussten sie, worauf sie sich einließen.“

Ein Kompromissantrag der Fraktion BBS/UBS doch zuerst einmal nur eine Ausbaukonzeption mit den 12 Straßen zu beschließen, wo die Anlieger mehrheitlich für den Ausbau sind, wurde mit dem Argument mehrheitlich abgelehnt, dass man doch die gesamte Gemeinde im Blick haben müsse. Für eine solche Konsenslösung ist auch Mathias Papendieck (SPD): „Wenn es keine Mehrheiten gibt, müssen wir mit den Leuten sprechen und für gut ausgebaute Straßen werben.“ Bei finanziellen Problemen könnten Beiträge gestundet werden.

Am Ende stimmten neun Gemeindevertreter für das Maßnahmenpaket, vier dagegen und drei enthielten sich. „In Schöneiche werden demokratische Mehrheiten ignoriert“, fasste Zeschmann für sich zusammen – und schickte der Verwaltung den Antrag auf ein Bürgerbegehren „Gerechter Straßenausbau“. Demnächst werden die Schöneicher auf einem Formular für diese Forderung unterschreiben können. Vorher müssen die Kosten des Verfahrens ermittelt werden.