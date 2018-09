Tempo 30 auf der B 96 auch tagsüber geplant

Volkmar Ernst

Löwenberger Land (MOZ) Dass Lärm krank machen kann, ist bekannt. Vor allem die Anwohner von stark frequentierten Straßen sind davon betroffen. Ihnen soll mit der Erarbeitung eines Lärmaktionsplans (LAP) geholfen werden.

Einen solchen Plan zu erstellen und regelmäßig fortzuschreiben, ist eine Pflichtaufgabe der Gemeinden. Das gilt auch für das Löwenberger Land, das derzeit die dritte Fortschreibung des LAP vorbereitet. Am 10. Oktober werden die Mitglieder des Bauausschusses erneut darüber befinden und dem Land dann mitteilen, welche Maßnahmen umgesetzt werden sollen.

Betroffen davon sind im Löwenberger Land die Ortsteile Nassenheide, Teschendorf und Löwenberg, durch die die Bundesstraße 96 führt. Bereits in den ersten beiden Stufen war unter anderem eine Reduzierung des Tempos auf 30 Kilometer pro Stunde zu bestimmten Tageszeiten und in bestimmten Bereichen vorgeschlagen worden – unter anderem zwischen 22 und 6 Uhr in der Ortslage von Nassenheide sowie auf bestimmten Straßenabschnitten in Teschendorf und Löwenberg. In der dritten Fortschreibung, die nun zur Diskussion steht, geht es abermals um eine Temporeduzierung, die allerdings den ganzen Tag gelten soll. Während die Nassenheider Kommunalpolitiker damit keine Probleme hatten, taten sich die Mitglieder des Löwenberger und Teschendorfer Ortsbeirates schwer. In beiden Gremien überwog die Sorge, dass sich dadurch tagsüber Kolonnen von Fahrzeugen durch die Orte quälen könnten. Die Folge wäre, dass eine Überquerung der Bundesstraße – einmal abgesehen von den Ampelanlagen – für Fußgänger und Radler noch schwieriger werden dürfte. Als Kompromiss wurde in Löwenberg unter anderem vorgeschlagen, die Ausweitung der Tempobegrenzung auf 20 bis 6 vorzunehmen, statt bisher ab 22 Uhr. Für die Teschendorfer ist eine weitere Option, die Geschwindigkeit aus Richtung Löwenberg kommend bereits ab dem kleinen Gewerbegebiet bis zur Kurve „Am Hagen“ auszuweisen. Auf dem restlichen Teil der Bundesstraße sollte indes wenigstens tagsüber das Tempo von 50 Kilometern pro Stunde weiter erlaubt bleiben. Auch die vom Planungsbüro vorgeschlagene optische Einengung der Fahrbahn von 8 auf 6,5 bis 7 Meter Breite durch entsprechende Randmarkierungen und der Einbau von Fahrbahnversätzen wurde von den Mitgliedern des Ortsbeirates abgelehnt.

Innerhalb des Bauausschusses mussten die Kommunalpolitiker über die Stellungnahmen der Beiräte entscheiden. In der Oktobersitzung soll der Plan den Gemeindevertretern empfohlen werden.

Dass in Nassenheide auf der Bundesstraße 96 am Abzweig der Liebenwalder Chaussee Richtung Freienhagen/Liebenwalde eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Kilometer pro Stunde angeordnet wurde, hat allerdings nichts mit dem Lärmaktionsplan zu tun. Die Gemeinde hatte die Aufstellung der Verkehrsschilder beantragt, weil sie den Kreuzungsbereich als Unfallschwerpunkt eingestuft hatte. „Das hat nach ihrem Vor-Ort-Termin im Juni auch die Verkehrsunfallkommission so gesehen. Hinzu kommt, dass die Schülerzahlen gestiegen sind und an der Bushaltestelle keine richtige Busbucht, sondern nur ein fahrbahnnaher Wartebereich vorhanden ist. Deshalb gilt Tempo 30 befristet, bis der Umbau der Bushaltestelle erfolgt ist“, so Kreissprecherin Irina Schmidt.