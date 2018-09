Crossmaschinen und Mini-Flitzer auf Piste

Carola Voigt

Schwedt (MOZ) Am Wochenende gibt es in den Müllerbergen bei Blumenhagen, einem Ortsteil von Schwedt, gleich zwei Rennveranstaltungen. Auf der Motocrossstrecke des MC Schwedt werden je zwei Landesmeisterschaftsläufe in vier verschiedenen Klassen ausgetragen und nebenan beim Modellclub Schwedt geht es im Finale an zwei Tagen um den 5. Oder-Pomerania-Cup.

Am Sonntag dröhnen auf der Crossstrecke in den Schwedter Müllerbergen bei Blumenhagen wieder die Motoren. Der MC Schwedt richtet Wertungsläufe in vier Klassen zur Berlin/Brandenburg-Meisterschaft aus. Der gastgebende Club um Eddy Schulz hat alles bestens vorbereitet.

Für Kinder von 8 bis 12 Jahren mit ihren 65 Kubikzentimeter-Maschinen ist es der sechste Wettbewerb der Saison. Zwei stehen danach noch an. 25 Anmeldungen liegen bereits vor. Der Führende ist ein Eberswalder. Jan-Erik Kettner hat 245 Zähler auf seinem Konto. Platz 2 hat momentan Linus Lorenz aus Templin inne (209), auf Platz 3 steht Aron Walter vom MSC Kieskuhlenterror Gramzow (184). In der MX-2-Klasse hat kein Uckermärker Chancen auf das Podest. Kilian Ramm (Kieskuhlenterror) ist Neunter (78), der führende Eberswalder Hannes König hat 177 Punkte. Bei den Senioren ab 35 Jahren ist der Angermünder Oliver Simon, der für Kieskuhlenterror Gramzow fährt, der Gejagte. Er steht mit 241 Punkten an erster Stelle. Sein Verfolger Stefan Schulzendorf aus Fürstlich Drehna hat 219 Zähler. Danny Siromski vom MSC Parmen ist Fünfter mit 167 Punkten.Thomas Günter (Kieskuhlenterror/128/Platz7) und Martin Discher (VfL Vierraden/83/Platz 8) sind auch noch in den Top-ten. Auch die Damen geben ein letztes Mal Gas. Nach Schwedt ist die Saison für sie beendet. Mit Julia Matznick (MSC Parmen) ist nur eine Frau aus der Region vertreten. Sie belegt im 15-er Feld einen Mittelfeldplatz (8./142 Punkte). Die Spitzenreiterin Angelina Gersdorf vom MC Fürstenwalde hat bereits 265 Zähler.

In der RC-Arena des Modellclubs Schwedt werden im 4. Lauf zum 5. Oder-Pomerania-Cup die diesjährigen Sieger ermittelt. Nach Rennen in Poznan, Bernau und Stettin sind nun die Schwedter Ausrichter für das Finale.

Zeitplan Motocross am Sonntag:

8.30 bis 9.50 Uhr: Freies Training

10 Uhr: Fahrerbesprechung in vier Klassen

10.20 bis 11.40 Uhr: Zeittraining

13 bis 13.20 Uhr: 1. Lauf 65 ccm

13.30 bis 13.55 Uhr: 1. Lauf Ladies

14.05 bis 14.30 Uhr: 1. Lauf Senioren ab 35 J.

14.40 bis 15.10 Uhr: 1. Lauf MX 2

Streckendienst

15.30 bis 15.50 Uhr: 2. Lauf 65 ccm

16 bis 16.25 Uhr:: 2. Lauf Ladies

16.35 bis 16.55 Uhr: 2. Lauf Senioren ab 35 J.

17 bis 17.30 Uhr: 2. Lauf MX 2

17.45 Uhr: Siegerehrung