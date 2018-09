Spiele im Dreifachpack

Matthias Braun

Frankfurt (Oder) Nach dem erfolgreichen Drittliga-Auftakt der Handball-Frauen des Frankfurter HC in Wismar empfangen die Schützlinge von Trainer Wolfgang Pötzsch am Sonntag, 16:30 Uhr, die „Jungen Wilden“ vom TV Hannover-Badenstedt in der Brandenburg-Halle. Davor werden die Spiele der B- und A-Jugend ausgetragen.

Mit frischem Personal und fünf Neuen an Bord (davon vier aus dem eigenen Nachwuchs) gelang den Oderstädterinnen an der Ostsee beim 26:20-Erfolg über die TSG Wismar ein Start nach Maß. Besonders die beiden 18-jährigen Youngster Saskia Nühse (9 Tore) und Linkshänderin Vanessa Plümer (6) waren kaum zu stoppen. Wolfgang Pötzsch lobte sein Team. „Die Mannschaft hat gut gespielt und gekämpft. Jedoch müssen wir die Anzahl der Fehler minimieren“, weiß der erfahrene Coach und warnt. „Hannover-Badenstedt ist gut, das haben wir in der Vorbereitung gesehen. Ich erwarte ein tolles und spannendes Spiel zweier Mannschaften auf Augenhöhe.“

Die „Jungen Wilden“ sind ebenso wie der FHC mit einigen Kaderveränderungen in die Spielzeit gestartet. Seit dem 1. Juli leitet Christian Hungerecker (45) die Geschicke der Niedersachsen. Für ihn war es eine große Aufgabe, die Mannschaft schnellstmöglich zusammenzuführen. Fünf Abgängen stehen sechs Neuzugänge gegenüber. Denise Friebe kehrte nach einer Babypause zurück, Saskia Rast war ein Jahr in Kanada. Dazu kommen vier Talente aus der eigenen Jugend. Gleich am ersten Spieltag sorgten die Niedersachsen mit dem deutlichen 33:24 gegen die HSG Jörl DE Viöl für eine kleine Überraschung und übernahmen dank der besten Tordifferenz die Tabellenspitze der Nordstaffel. „Wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen. Aber in der zweiten Spielhälfte haben wir gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, war Hungerecker mit dem Spiel zufrieden.

Der Sonntag ist einer von zwei Heimspieltagen des FHC, an denen es gelungen ist, die Spiele von B-, A-Jugend (beide Oberliga Ostsee-Spree) und Frauenmannschaft hintereinander auszutragen. Zum ersten Dreifach-Spieltag empfängt die B-Jugend um 11 Uhr den SV Grün-Weiß Schwerin in der Brandenburg-Halle. Um 13:30 Uhr trifft die A-Jugend auf den BFC Preußen.

Vor dem Spiel des Drittliga-Teams um 16.30 Uhr erwartet der Verein seine Zuschauer mit Musik und Gegrilltem vor der Halle. Auch eine Hüpfburg wird aufgebaut. Unter den anwesenden Kindern wird wie in der letzten Saison ein Einlaufkind ermittelt, das mit Kapitänin Kathleen Müller die Mannschaft aufs Parkett begleiten darf und einen signierten Handball bekommt.