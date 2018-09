MTV-Team will Vorsaison abhaken

Georgios Tsapanos

Altlandsberg Die Drittliga-Frauen des MTV Altlandsberg erwarten am Sonnabend die Handballerinnen des SV Grün-Weiß Schwerin in der heimischen Erlengrund-Halle. Anwurf der Partie ist um 19.30 Uhr. Das Ziel liegt auf der Hand: Es soll der erste Sieg in der neuen Saison gefeiert werden.

Alles was gut war in der Partie gegen Buxtehudes Juniorteam, gilt es, aufnehmen und in einen ersten Saisonsieg zu verwandeln, so lautet der Plan beim MTV. Zwar hatten die Frauen des MTV in Buxtehude deutlich mit 23:30 verloren, doch alles war eben nicht so schlecht, wie das Ergebnis vermuten lässt. Es gab einige überraschende Ergebnisse am ersten Spieltag der 3. Liga. Erinnert sich noch jemand an die vergangene Saison? Ja, Harrislee wurde Meister und stieg in die 2. Bundesliga auf. Aber wer war noch mal Vizemeister? Die HSG Jörl Doppeleiche Viöl. Und die traf nun in der Auftaktpartie auf die Aufsteigertruppe mit dem viel sagenden Namen Junge Wilde Hannover-Badenstedt. Die Begegnung endete deutlich mit 33:24 – für die Jungen Wilden.

Der SV Henstedt-Ulzburg kam punktgleich mit dem dritten Buxtehuder SV II auf Rang vier ins Ziel und traf vergangene Woche zu Hause auf die anderen Aufsteigerinnen des SC Alstertal-Langenhorn. Diese Begegnung endete 25:17. Aber nicht für den SVHU, den nicht wenige, darunter auch Sebastian Grenz, Coach der MTV-Frauen, für einen der Favoriten halten, sondern für den SC Alstertal-Langenhorn.

Und weil eben aller guten Dinge drei sind, hat auch der dritte Liganeuzugang, Eintracht Hildesheim, sein Debüt erfolgreich hinter sich gebracht und in Schwerin gegen den SV Grün-Weiß mit 25:22 gewonnen. Wobei dieses Ergebnis für die MTV-Frauen von besonderem Interesse ist, sind die Schwerinerinnen doch Altlandsbergs nächste Gegnerinnen und sicher ganz heiß auf den ersten Sieg. Was aber mindestens ebenso sehr für die Gastgeberinnen gilt.

40 Minuten lang hatten sie, sowohl zur eigenen wie zur Überraschung aller Buxtehuder, an einer ähnlichen Überraschung gekratzt und im Norden geführt, ehe sie dem dazu betriebenen Aufwand Tribut zollen mussten. Darüber, dass die Niederlage mit 23:30 am Ende unverdient hoch ausgefallen ist, gab es in Buxtehude keine zwei Meinungen.

Die Altlandsbergerinnen haben aber gezeigt, wozu sie in dieser neu formierten Auflage, mit Ann-Catrin Höbbel als Kapitän und unermüdlichen Antreiberin, fähig sind. Dass sie im ersten Heimspiel der Saison, vor ihren Fans und Sponsoren, das Feld unbedingt als Siegerinnen verlassen wollen, ist klar.

Erwähnt werden muss hingegen, dass die Gastgeberinnen gerade mit den Schwerinerinnen noch ein selbstverständlich rein sportliches Hühnchen zu rupfen haben. Vor fast genau einem Jahr standen sich die beiden Teams ebenfalls in der Erlengrund-Halle gegenüber. Die MTV-Frauen hatten sich viel vorgenommen – und wurden mit 25:34 abgefertigt. Es war das vielleicht schlechteste Spiel in einer an schlechten Spielen so reichen Saison.

Mit einem Sieg am Sonnabend wollen die Altlandsbergerinnen auch zeigen, dass sie mit der Truppe von gestern nichts mehr zu tun haben. Und, sie wollen ihrem Publikum natürlich ein gutes Spiel zeigen.