Derbys versprechen Hochspannung

Roland Hanke

Fürstenwalde/Erkner (MOZ) Zwei Derbys in der Landesliga Süd, zwei Heimspiele in der Landesklasse Ost und der FSV Union Fürstenwalde auswärts in der Regionalliga weiter auf der Jagd nach dem ersten Dreier – das Fußball-Wochenende hat für die Fans der Region allerhand zu bieten.

Viertligist FSV Union beschließt das Wochenende am Sonntag, ab 13.30 Uhr, beim ZFC Meuselwitz. Wenn der Letzte beim 15. ran muss, nennt man das auch Kellerduell. Und die Fürstenwalder sind nach sieben Niederlagen und nur einem Unentschieden in der Regionalliga-Nordost weiter in der Pflicht, den ersten Punktspiel-Dreier einzufahren.

„Die Spieler wissen das und werden alles daran setzten, etwas Zählbares aus Thüringen mitzubringen“, sagt Union-Trainer André Meyer. „Wir lassen die Köpfe nicht hängen. Im Gegenteil: Es herrschte Aufbruchstimmung in dieser Woche im Training.“ Vielleicht liegt es ja auch daran, dass das Team nun nicht mehr in zwei Kabinen untergebracht, sondern geschlossen in einen Container umgezogen ist.

Der Coach äußerte auch Verständnis dafür, dass die Fans ihre Gefühle zeigen und nach der Heimniederlage gegen Neugersdorf unzufrieden waren. „Die Jungs kennen ihre Situation. Wir können nicht zaubern, werden aber weiter hart und intensiv arbeiten“ sagt Meyer, dessen Team nach der englischen Woche wieder neue Kräfte getankt hat, auch durch einen freien Mittwoch.

Umso wichtiger ist es, jetzt Punkte zu sammeln. Die Chance ist da, auch wenn es in Meuselwitz schwer werden dürfte. Die Gastgeber haben ihre sieben Punkte (zwei Siege, ein Remis) sämtlich im heimischen Stadion geholt und dort nur einmal verloren. „Es ist an der Zeit, dass zwei Serien reißen – die der Einheimischen und die unserer Sieglosigkeit“, hofft Union-Trainer Meyer auf etwas Zählbares.

Letzteres will auch die Zweite des FSV Union im Derby der Landesliga Süd gegen Germania Schöneiche einfahren. Die Partie findet am Sonnabend, 15 Uhr, in der Bonava-Arena statt. „Da werden sicherlich auch viele Zuschauer zu dem immer wieder spannenden Duell kommen“, sagt Christian Mlynarczyk, Spieler-Trainer beim FSV Union II. In der vorigen Saison gab es ein 3:3 in Fürstenwalde und ein 1:0 der Schöneicher daheim.

Bis auf den Verletzten Joao Marcos Dangla Cortez kann Mlynarczyk wieder aus dem Vollen schöpfen und hat noch Zuwachs aus der Ersten bekommen. Die Mannschaft will nach einem Sieg und zwei Unentschieden weiter ungeschlagen bleiben und gewinnen. „Wir müssen von der ersten Minute an hell wach sein und voll konzentriert auftreten“, erklärt Mlynarczyk.

Dies hat auch René Kanow, der zusammen mit Ronny Huppert die Germania trainiert, seinen Mannen auf die Fahne geschrieben. „Wir haben die Heimniederlage gegen Erkner analysiert und wollen es nun in Fürstenwalde besser machen. Dazu müssen alle ihre Leistung abrufen und an einem Strang ziehen“, sagt der Coach vor dem nächsten Derby. Er hat noch einige angeschlagene Spieler, aber auch Rückkehrer. Felix Schäfer wird nach einer Verletzung im Training am Montag wohl länger fehlen.

Eröffnet wird das Fußball-Wochenende auf Landesebene bereits heute Abend, 19.30 Uhr, mit einem weiteren Nachbarschaft-Duell in der Landesliga Süd. Der FV Erkner, bisher drei Siege in drei Spielen, erwartet dazu Blau-Weiß Briesen. Die Erkneraner hatten vorige Saison daheim 2:3 verloren und in Briesen 4:2 gewonnen.

„Wir haben uns gegen die Blau-Weißen schon immer schwer getan. Dennoch werden wir versuchen, unseren guten Lauf fortzusetzen und drei Punkte zu holen“, sagt FVE-Trainer Heiko Schickgram. Sein Team kann nicht ganz in Bestbesetzung antreten, da unter anderem Jakob Kunert (Urlaub), Björn Nehls (verletzt), Christopher Schwarz (Nasen-OP) und Robin Lehmus nach seiner Roten Karten fehlen. „Doch unser Kader ist in dieser Saison breiter, so dass wir Ausfälle auch kompensieren können“, sagt der Coach.

Auf zwei Rot-Sünder mit Jacob Naskrenski und Christoph Hanke muss der Briesener Trainer Ronny Pesch verzichten. Er hatte an sein Team nach der 0:2-Heimniederlage gegen Wernsdorf appelliert, sich wieder auf die Grundtugenden wie Kampfgeist und Einsatzwille zu besinnen. Er habe das Gefühl, dass sich die Blau-Weißen meist dem Gegner anpassen. „Da kann es beim Tabellenzweiten nur ein richtig gutes Spiel. Ich freue mich schon riesig auf die Partie.“

In der Landesklasse Ost (Sonnabend, ab 15 Uhr) haben der SV Woltersdorf gegen den FC Condoria Buckow/Waldsieversdorf und Preußen Bad Saarow gegen die SG Niederlehme Heimauftritte. „Ich erwarte von der Mannschaft, dass sie nach der 1:6-Derby-Niederlage in Beeskow eine Reaktion zeigt“, sagt Saarows Trainer Oliver Maaß, der auf Thomas Bemmann verzichten muss. Gegen den Tabellen-15. aus Niederlehme sei es in den vergangenen Jahren immer ausgeglichen gewesen. „Diesmal wollen wir die Punkte bei uns behalten“, sagt Maaß.

Letzteres hat sich auch Trainer Dieter Müller mit dem SV Woltersdorf vorgenommen, der auf drei Stammspieler verzichten muss. „Wir wollen gewinnen, um uns auch etwas Luft zu verschaffen. Der heimische Kunstrasen könnte ein kleiner Vorteil für uns sein.“

Während das Heimspiel des Storkower SC gegen Rot-Weiß Luckau erst am 31. Oktober ausgetragen wird, muss Spitzenreiter Preußen Beeskow bei Grün-Weiß Union Bestensee ran. „Wir werden unsere drei Siege nicht überbewerten, auf dem Teppich bleiben und Bestensee sehr ernst nehmen“, sagt Beeskows Trainer Robert Fröhlich. „Die nächsten drei Spiele sind der Gradmesser.“