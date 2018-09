Niederlage trotz guter Leistung

Karsten Glatzer

Berlin Am dritten Spieltag der neuen Saison in der Verbandsliga Classic-Kegeln führte es die SG Zechin erstmals zur Spielgemeinschaft Semper/AdW Berlin. Der Gastgeber hatte bis dato noch nichts Zählbares gewonnen. Deutlich besser erging es den Zechinern, die mit zwei Siegen die Tabellenspitze eroberten. Die Berliner präsentierten sich in toller Verfassung. Mit hart erkämpften 5:3-Mannschaftspunkten bei einem Stand von sehr beachtlichen 3361:3316 Holz ging die Spielgemeinschaft als Sieger hervor.

Der erste Durchgang endete mit 1:1. Zudem erspielten sich die Berliner eine Führung von dünnen acht Holz. Überhaupt nicht ausgeglichen verlief das Duell zwischen Lutz Frömming (578) und Thomas Buchholz (549), da der Heimakteur so gut wie keine Schwächen aufwies. Jede Bahn und damit jeder Satzpunkt ging an Frömming.

Auch Andy Seidemann (553) hatte mit Martin Würbach (532) eine harte Nuss zu knacken. Nachdem beide Spieler jeweils einen Zähler erspielten, ging Würbach mit 2:1 und zwölf Holz in Führung. Daher musste Seidemann das komplette Duell auf der letzten Bahn drehen, um sein Team eine bessere Ausgangslage für den nächsten Durchgang zu verschaffen. Eindrucksvoll und unter lautstarkem Beifall der Mitspieler, zauberte er einen grandiosen 161er-Abschlusssatz auf die Anlage. Damit ging der erste Zähler an die Zechiner.

Der Mitteldurchgang sollte das Drama des Vorherigen fortsetzen. Obwohl Gästekapitän Robert Lehmpfuhl (531) gut mit seinem Kontrahenten Nico Grundmann (571) mithielt und zwischenzeitlich mit 2:1-Satzpunkten in Führung ging, sollte die letzte Bahn alle Anstrengungen zunichte machen. 121 Holz waren zu wenig, um den konstant spielenden Grundmann ins Schwanken zu bringen. Dieser Punkt und ein wichtiger Puffer an Gesamtkegel ging an die Gastgeber.

Unterdessen startete Berlins Kapitän Sascha Bräuer (563) mit 161 Kegel formidabel ins Duell gegen Karsten Glatzer (560), der bereits nach der ersten Bahn einen Rückstand von 30 Holz hinnehmen musste. Er steigerte sich und konnte den Rückstand abbauen und sogar die drei verbleibenden Satzpunkte einheimsen. Trotz geringeren Gesamtergebnisses gewann Glatzer das Duell mit 3:1-Satzpunkten. Zur Halbzeit stand es 2:2. Semper/AdW erarbeitete sich einen Holzvorsprung von 51 Kegel.

Das Schlussduo, bestehend aus Karsten Trabs (563) und Marco Specht (560), bot großartigen Kegelsport gegen Thomas Prill (557) sowie Rudolf-Henryk Kuschmann (560). Trabs behielt auch auf der letzten Bahn die Nerven und holte weitere Zähler für Zechin. Das Spiel in der Hand hatte dann Specht, der mit Kuschmann eine Mammutaufgabe lösen musste. Nach der ersten Hälfte teilten sich beide Akteure je einen Satzpunkt, während Kuschmann im weiteren Verlauf insgesamt 300 Holz zu Fall brachte. Selbst Spechts hervorragende 202 Abräumer konnten da nichts mehr ausrichten, so dass Berlin den entscheidenden Punkt für sich und damit die Partie gewann.

Am 29. September wird dann der ungeschlagene Tabellenführer, SV Kleeblatt Berlin, empfangen. Die Fans dürfen sich dann auf ein echtes Spitzenspiel der Liga freuen.