Kleine Wege nach Europa

Dietrich Schröder

Frankfurt (Oder) (MOZ) Ein EU-Projekt, in dem es um zwei Kreisstraßen geht, war am Mittwochabend der Anlass dafür, dass sich die Kreistage von Oder-Spree und Slubice erstmals zu einer gemeinsamen Sitzung östlich der Oder trafen. Fast gleichzeitig wurde bekannt, dass die EU ihre Mittel für solche Projekte künftig kürzen will.

„Eigentlich ist das hier historisch.“ Der Landrat des Kreises Oder-Spree, Rolf Lindemann (SPD), hatte das Bedürfnis, die Bedeutung des Treffens, das am Mittwochabend im Slubicer Collegium Polonicum stattfand, in einen größeren Rahmen einzuordnen. Gerade in Zeiten, da in vielen Ländern der Nationalismus immer stärker werde, sei es ein besonderes Ereignis, wenn sich zwei komplette Kreistage mit insgesamt fast 80 Abgeordneten aus Brandenburg und Polen zur gemeinsamen Sitzung treffen, hob Lindemann hervor. Und fügte hinzu: „Wer dieses Europa schlecht redet, in dem Grenzen nur noch ein Relikt aus vergangenen Zeiten sind, der bedroht unsere freiheitliche Kultur.“

Freilich – und darauf wiesen auch die polnischen Gastgeber hin – kennen sich zahlreiche Menschen aus beiden Kreisen schon seit langem. „Vor 14 Jahren wurde eine Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Katastrophenschutz getroffen, auf deren Grundlage sich vor allem Feuerwehren treffen. Darüber hinaus gibt es Kontakte von Schülern, Senioren und Behinderten“, sagte der Landrat von Slubice, Marcin Jablonski.

Den Anlass für das Treffen bildete die Tatsache, dass man einen gemeinsamen Antrag für 3,1 Millionen Euro aus dem Interreg-Programm der EU gestellt hatte. Mit diesem Geld, das durch Eigenmittel auf fünf Millionen Euro aufgestockt wird, sollen eine knapp vier Kilometer lange Straße bei Spreeau und ein neun Kilometer langer Kreisstraßenabschnitt bei Rzepin erneuert werden.

Sicher keine ungewöhnlichen Vorhaben, die aber „den Menschen dienen“, wie Lindemann betonte. Der Vorsitzende des Kreistags Oder-Spree, Franz H. Berger (ebenfalls SPD), nannte gleich noch eine ganze Liste von Dingen, denen man sich künftig widmen sollte: gemeinsame Touristikangebote beiderseits der Oder, Sport- und Schülerprojekte und vielleicht auch zweisprachige Kitas, wie es sie in Frankfurt (Oder) und Slubice schon gibt.

Im Kontrast dazu steht jedoch der Vorschlag der EU-Kommission, ab 2021 die Mittel zu kürzen, die bisher im Interreg-Programm für ähnliche Programme an den Binnengrenzen aller EU-Länder zur Verfügung stehen. Außer Brandenburg haben schon mehrere Bundesländer gefordert, dass es die Mittel künftig mindestens im bisherigen Umfang geben soll.