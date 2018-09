Farben für ein eigenes Leben

Eva-Martina Weyer

Schwedt (MOZ) Alle Bildungseinrichtungen der Uckermark will Landrätin Karina Dörk nach und nach besuchen. Am Donnerstagnachmittag war sie im Uckermärkischen Bildungsverbund (UBV). Ihr Hauptanliegen: Jugendliche selbstständig machen.

Karina Dörk kennt den Druck aus der Wirtschaft. Die sucht händeringend guten Nachwuchs. Doch der ist aus unterschiedlichsten Gründen nicht vorhanden. Manche Mädchen und Jungen haben eine schwere Kindheit. „Es muss uns trotzdem gelingen, dass wir die Jugendlichen in Berufsausbildung bringen“, sagt Karina Dörk. „Bildungseinrichtungen in Angermünde und Schwedt sind unsere Partner. Von ihnen will ich mir Ideen anhören, wie wir junge Menschen auf ein eigenständiges Leben vorbereiten können und wo der Landkreis helfen kann.“

Angelique ist 17 Jahre jung. Sie lebt beim UBV in einer betreuten Wohngruppe, weil sie in ihrer Familie nicht leben kann. Der UBV war ihr Rettungsanker. Dort hat sie ein eigenes Zimmer mit Küche und lernt, selbstständig ihren Alltag zu meistern. Der beginnt beim pünktlichen Aufstehen, Schule, Essen kochen und Einkaufen und ist beim Fußboden wischen noch lange nicht zu Ende. Berater und Helfer stehen ihr zur Seite und sind ein bisschen ihre neue Familie. Angelique ist beim Abnabeln. Sie freut sich auf eine Zwei-Raum-Wohnung in Schwedt und will einmal Altenpflegerin werden. Gerade absolviert sie im Angermünder Bildungswerk ein Vorbereitungsjahr für den Hauptschulabschluss.

Eine Ausbildung steuert auch die 26jährige Delilah Schätzchen an. Sie hat zwei Kinder aber weder Arbeit noch Ausbildung. Beim UBV will sie ab 1. Oktober ihren Kassenschein machen und Verkäuferin werden. „Dann kann ich mich überall bewerben, egal, ob im Schuhladen oder bei Lidl“, sagt sie. Die junge Mutter kam übers Jobcenter zum UBV. Ihre Maßnahme heißt „Startbahn für Alleinerziehende und Familien“. Nun absolviert sie beispielsweise Bewerbungstraining und Computerkurs.

Delilah Schätzchen lobt die Bedingungen: „Hier herrscht eine familiäre Atmosphäre. Ich kann mit jedem Anliegen zu meinen Betreuern gehen. Meine Tochter ist gerade zur Schule gekommen. Wenn ich nicht weiter weiß, kriegen wir hier Nachhilfe.“

In den Fördermaßnahmen beim Bildungsverbund gibt es Teilnehmer von der Förderschule bis zum Abiturienten. 98 Prozent von ihnen sind junge Frauen. Eine von ihnen ist Christina Petzel. Die 30Jährige hat mit ihrem Partner René Eydner an so einer Maßnahme teilgenomen. Sie haben drei Töchter und waren bis vor Kurzem arbeitslos. Mit Fleiß und Unterstützung haben sie viel geschafft: René hat Arbeit als Koch in der UV-Kita gefunden, Christina arbeitet als Reinigungskraft im Hauptgebäude.

„Nächstes Jahr wollen wir heiraten“, verkünden die beiden. „Wir können es schaffen, weil wir jetzt Arbeit haben und Geld verdienen.“ René Eydner hat beim UBV sogar seine künstlerische Ader entdeckt. Er hat zwei großformatige Wandbilder gemalt, die er der Landrätin gerne präsentierte.

Karina Dörk hat gesehen, dass in der geschützten Atmosphäre beim UBV der Start in ein selbstbestimmtes Leben möglich ist. „Unsere Teilnehmer sind sehr dankbar“, sagt UBV-Geschäftsführerin Sophie Frieß. 2017 gab es ein Treffen mit ehemaligen Teilnehmern. 80 begeisterte junge Leute waren gekommen.