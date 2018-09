Stadtteil-Laden fürs Sternenviertel

Kai-Uwe Krakau

Bernau Die Südstadt soll aufgewertet und entwickelt werden. Dafür hat eine Initiativgruppe bereits zahlreiche Ideen und Vorschläge erarbeitet. So ist beispielsweise ein Stadtteil-Laden im Sternenviertel geplant.

Das soziale Gefüge im Kiez ist in Schieflage geraten, findet nicht nur Andreas Neue. Der Stadtverordnete hat sich deshalb mit weiteren Mitstreitern zusammengetan, gemeinsam arbeiten sie seit mehr als einem Jahr an verschiedenen Projekten im Bereich Nibelungen und Sternenviertel. Es geht unter anderem um die Verkehrsinfrastruktur, die geplanten Wohnungen am Schönfelder Weg, eine Bürgerbegegnungsstätte und einen Wochenmarkt.

„Einen Stadtteil-Laden könnten verschiedene Vereine nutzen“, so Neue bei der jüngsten Zusammenkunft der Initiativgruppe Bernau – Südstadt. Denkbar sei es, dass dafür eine hauptamtliche Stelle bei der Stadt geschaffen wird. Auch die beiden christlichen Kirchen könnten sich dort engagieren. „Im Sternenviertel muss dringend Sozialarbeit gemacht werden“, so der Bernauer Stadtverordnete vom Bündnis für Bernau (BfB). Auch einen Wochenmarkt kann sich die Initiativgruppe im Kiez vorstellen. Die Einzelheiten sollen mit den Händlern, die bereits in der Innenstadt ihre Waren anbieten, und der Verwaltung besprochen werden, hieß es.

Deutliche Kritik gab es am Vorhaben der Stadt, in der geplanten Kindertagesstätte im Panke-Park einen Raum für „gesellschaftliche Anlässe“ einzurichten. Die Idee der Initiativgruppe: An der vorgesehenen Freilichtbühne soll ein „Gesellschaftshaus“ errichtet werden. Die Gaststätte könnte in Kooperation mit der Hoffnungstaler Stiftung Lobetal betrieben werden. Behinderte Menschen fänden eine sinnvolle Beschäftigung.

Beim möglichen grundhaften Ausbau der Krimhildstraße gibt es bei der Interessengemeinschaft ebenfalls eine klare Meinung. In dem Fall sollen die Stadtverordneten um einen Erlass der Beiträge gebeten werden. Die Anwohner hätten eine erhöhte Belastung durch die Öffnung der Straße zur Börnicker Chaussee zu verkraften, hieß es zur Begründung.

Die Vorbereitung der Ortsteilbildung „Bernau-Südstadt“ will die Interessengemeinschaft verstärkt vorantreiben. Noch vor den im nächsten Jahr anstehenden Kommunalwahlen soll eine entsprechende Änderung der städtischen Hauptsatzung erreicht werden. Die Initiatoren rechnen sich dabei gute Chancen aus und verweisen auf die Kommunalverfassung und den „politischen Willen der Landesregierung, bürgerschaftliches Engagement in organisierter Form zu fördern“.

Die Interessengemeinschaft fordert darüber hinaus ein ganzheitliches und auch die Ortsteile berücksichtigendes Verkehrskonzept. „Der Leidensdruck durch die zunehmenden Staus zwischen der Börnicker Chaussee und der Ulitzkastraße wird für die Anwohner immer größer“, begründet dies Andreas Neue. Die bisherigen Konzeptionen bezögen sich lediglich auf die Lösung von partiellen Problemen beim Straßenverkehr oder untersuchten in „diagnostischen Ansätzen“ dessen Anpassung an die wachsende Stadt. Mit der Erstellung der Konzeption sei ein sachkompetentes Ingenieurbüro zu beauftragen. Die erfassten Parameter aus der Luftreinhaltungsplanung von 2014 sollten dabei die Ausgangsbasis für eine Verkehrskonzeption „Bernau 2050“ bilden.

Die Fraktion Bündnis für Bernau wird die Beschlussvorlage in die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung einbringen. Die Konzeption soll dem Gremium dann in einem Jahr vorgelegt werden.