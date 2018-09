Rosskur für alten Wohnblock

Erstrahlt bald in neuem Glanz: Der Vier-WE-Block am Areal des Trebnitzer Schlosses wird derzeit aufwendig saniert. Das alte Inspektorenhaus daneben wurde bereits ansprechend gestaltet, beherbergt das Internationale Archiv der Heilpädagogen. © Foto: Doris Steinkraus

Trebnitz (MOZ) Die Gustav-Seitz-Stiftung saniert derzeit für 400 000 Euro ein Wohnhaus am Schloss-Komplex. Der völlig marode Bau ist einer der letzten baulichen Schandflecken auf dem Areal. Firmen der Region hinterlassen dort derzeit ihre Visitenkarte.

In allen Etagen wird gemauert, gestemmt, gespachtelt und verlegt. Seit Mitte August sind Baufirmen der Region zu Gange. „Es musste sehr viel entkernt werden“, erklärt die Müncheberger Planerin Charlotte Schmidt. Tonnenweise war Unrat und Schutt abzufahren, ehe die Sanierung beginnen konnte. Drei der vier Wohnungen standen seit Jahren leer, waren zum Teil zugemüllt. Das Haus hatte noch Ofenheizung.

Die Planung war mit der Denkmalschutzbehörde abzustimmen. Das Massivhaus ist wahrscheinlich in den späten 1960er-Jahren errichtet worden. „Es gibt leider keinerlei Bauunterlagen mehr“, berichtet die Planerin. Da das Gebäude zum denkmalgeschützten Gesamtensemble des Schlosses gehört, seien bei den Arbeiten auch denkmalrechtliche Aspekte zu beachten. Die alten Kunststofffenster wurden bereits durch Holzfenster ersetzt. Die Terrazzo-Fensterbänke mussten aufgrund ihres Zustandes ebenfalls ausgebaut werden. Auch die neuen sind aus Terrazzo.

Der alte graue Grobputz weicht einem durchfärbten Kratzputz. Statt Einzelöfen hat das Haus künftig eine moderne Gasheizung. Erneuert werden sämtliche Medien und auch das Dach. Die neuen Ziegeldachsteine wurden bewusst gewählt, um das Gebäude auch von außen an die Gebäude im Umfeld des Schlosses anzupassen.

Im Haus entstehen wieder Wohnbereiche. In der drei vier Wohnungen wurden Wände herausgerissen und neue Zuschnitte geschaffen. Nur eine Wohnung behält ihren Grundriss mit drei Zimmern. Während die drei Wohnungen durch die Stiftung direkt an eigene Interessenten vermietet werden, will der benachbarte Verein Schloss Trebnitz die Gemeinschaftswohnung für die Unterbringung von Teamern oder Seminarleitern nutzen.

Charlotte Schmidt bescheinigt den beteiligten Firmen eine ordentliche und pünktliche Arbeit. Man liege voll im Zeitplan, die Abläufe klappten bestens. „Bis Weihnachten soll alles fertig sein“, blickt Wolfgang van Guijlik vom Stiftungs-Vorstand voraus. „Mit der Sanierung wird der gesamte Bereich aufgewertet“, steht für ihn fest.

Der Verein Schloss Trebnitz, der das Areal einst von der Stadt Müncheberg erworben hatte, wäre in den nächsten Jahren finanziell nicht in der Lage gewesen, das Vorhaben zu stemmen. Mit der Rekonstruktion der alten Feldsteinscheune gegenüber ist der Verein auf Jahre finanziell gebunden. Um so mehr begrüßte der Verein die Offerte der Stiftung, das alte Wohnhaus samt verwildertem Garten und alter Schuppen zu übernehmen. Die Stiftung realisiert das Vorhaben ohne Fördermittel aus dem eigenen Stiftungskapital.

Mit der Sanierung des Wohnhauses allein werden die Arbeiten dann nicht abgeschlossen sein. Inbegriffen ist zum einen die Neugestaltung des Hofbereiches, die sich an der des benachbarten Gustav-Seitz-Museums, das von der Stiftung getragen wird, im alten Waschhaus anlehnt. Zum anderen werden auch die alten Schuppen saniert. Sie sollen in die künftige Neugestaltung des dahinter befindlichen wilden Gartens eingebunden sein.

Für die gestaltung des Museumsgartens hat die Stiftung bereits das Votum der LAG Märkische Schweiz erhalten. Die setzte das Vorhaben ganz oben an auf die Prioritätenliste der Maßnahmen, für die Fördermittel fließen sollen. „Wir gehen davon aus, dass wir dann mit den Arbeiten im Frühjahr 2019 starten können“, sagt van Guijlik. Die Schuppen erhalten extra breite Vorbereiche, auf den künftig Künstler tätig sein können. „Damit schließt sich der Kreis zu unserer Bildungsarbeit“, macht Darius Müller, Leiter von Schloss Trebnitz und ebenfalls Mitglied im Vorstand der Stiftung, deutlich. Schon jetzt würden viele Gruppen im Rahmen ihrer Projekte das Seitz-Museum nutzen.