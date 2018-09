Mit viel Energie in den Keller

Nadja Voigt

Altreetz (MOZ) So viele fleißige Hände waren im Keller der Kita „Rappelkiste“ aus Altreetz lange nicht zugange. Auch wenn die Leiterin der Einrichtung, Ramona Fallnich, sofort zugibt, dass sich die Aktion „Führungskräfte packen an“ auch auf ihre Mitarbeiter ausgewirkt habe. „Das hat uns selbst motiviert, Platz zu schaffen.“ Den nahmen am Donnerstag acht Mitarbeiter des Energieversorgers E.dis ein: Mit Farbe und Pinsel, mit Werkzeug und vor allem Elan widmeten sie sich den Kellerräumen. Die werden dringend gebraucht. „Bastelmaterialien aber auch nicht gebrauchte Kinderwagen oder nicht benutzte Möbel stellen wir dort unter“, berichtet die Kita-Leiterin. Deshalb sei die Aktion so gewinnbringend. Ohnehin hätten die Räumlichkeit ganz oben auf der Dringlichkeitsagenda gestanden, freute sie sich am Donnerstag über den Besuch der fleißigen Führungskräfte. „Das ist eine tolle Aktion, die der Kita sehr hilft“, wertete auch Amtsdirektor Karsten Birkholz. Zudem habe sie hoffentlich Vorbildfunktion. „Wir hoffen, so auch andere motivieren zu können. Eltern oder Firmen aus der Region“, so der Wriezener Verwaltungschef.

13 Erzieherinnen sind in der Altreetzer Einrichtung tätig. Aktuell betreuen sie 143 Kinder – vom Baby bis zum Schulkind. „Wichtig ist es für uns, mit der Aktion für Kinder oder Jugendliche etwas zu machen“, erklärte Horst Jordan, Pressesprecher des Energieunternehmens, den Hintergrund der Aktion. Statt eine Summe auf ein Konto zu überweisen, würden die Konzern-Mitarbeiter wie in diesem Fall mitanpacken. Malern, Regale zusammen bauen. „Und wir finden als Team auch außerhalb des Arbeitskontextes zusammen“, so Laura Paul aus der Konzernzentrale in Fürstenwalde. Gemeinsam mit ihren Kolleginnen aus aus Fürstenwalde und Potsdam, Doris Becker und Ulrike Siwula, schwangen sie Pinsel und Rolle im Untergeschoss der Kita.

Im Anschluss an den Arbeitseinsatz am Donnerstagmittag, der einer von insgesamt neun Terminen rund ums Jahr und in ganz Ostbrandenburg war, kamen die Edis-Mitarbeiter in Reichenow zu einer internen Arbeitsbesprechung zusammen. Dabei standen Fragen zur weiteren Einbindung regenerativer Energieerzeugung, die Anforderungen des demografischen Wandels sowie der Einbau moderner Mess- und Steuerungstechnik in die Stromnetze auf der Agenda. Die Aktion „Führungskräfte packen an“ führt der Energienetzbetreiber seit 2012 durch. Profitiert haben davon zurückliegend schon viele Kindertagesstätten, Schulen und Gemeinden.